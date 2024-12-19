俄羅斯黑海沿岸發生重大漏油事件 近50公里海岸線受汙染

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-19 08:10

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上周末兩艘油輪因風暴在黑海發生事故，導致大量石油洩漏，49 公里海岸線受汙染，這可能對俄羅斯南部克拉斯諾達爾地區的沿岸生態造成災難性影響。

俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區行政長官康德拉季耶夫周二（17 日）表示，在旅遊勝地捷姆留克和阿納帕之間的沙灘沿岸上，發現了數十公里長的燃油油跡。「今天早上，在巡查海岸線時，發現了燃料油的汙漬，石油產品被沖上了數十公里的海岸，造成廣泛汙染。」

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12 月 15 日，兩艘老舊的油輪「Volgoneft 212」號和「Volgoneft 239」號，在黑海發生事故，導致石油產品洩漏。兩艘油輪總共裝載了大約 62,000 桶的石油產品。

俄羅斯聯邦海運河運署表示：「聯邦國家預算機構『海上救援局』和俄羅斯緊急情況部正在採取措施消除漏油，由在頓河畔羅斯托夫成立的行動指揮部負責領導，該指揮部在聯邦國家預算機構『亞速海海港管理局』成立。」

現場影片顯示，一艘油輪斷成兩半，船頭完全被毀，另一艘油輪擱淺，黑色燃料油在海上蔓延。

俄羅斯緊急情況部聲稱，清理行動沿著 49 公里的海岸線展開，約 4,000 名志願者參與了這項行動。

據地區當局稱，由於海岸線上的石油洩漏，捷姆留克和阿納帕地區的五個定居點已宣布進入緊急狀態。

康德拉季耶夫表示，石油洩漏是「可以清除的」，並表示有信心「不會對 2025 年的度假季節造成威脅」。

當地鳥類已經受到石油洩漏的影響，多個影片顯示許多鳥類被石油覆蓋，海洋生態系統也可能面臨嚴重後果。

附近的克赤海峽是海豚和其他海洋哺乳動物遷徙的重要區域，也是俄羅斯糧食和燃料產品出口的重要通道。