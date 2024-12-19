投資人將不再猶豫不決！華爾街神算子：Fed利率決定將讓美股在年底前強漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-19 11:09

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美國聯準會 (Fed) 周四 (18 日) 一如市場預期宣布降息 1 碼，有華爾街「神算子」之稱的 Fundstrat Global Advisors 研究主管 Tom Lee 認為，Fed 的利率決定將推動美股在年底前強勁上漲，就連 Fed 發出鷹派言論也將讓投資人擺脫「猶豫區」。

Lee 表示，由於美股因預期 12 月利率決定而陷入橫盤整理模式，但降息應該會為股市帶來更多上漲空間，美股在 Fed 會議結束後的幾天內可能會上漲 2%。

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Lee 在寫給客戶的報告中指出，過去兩年 Fed 會議前後五天內的股市平均漲幅為 2%，但標普 500 指數上周僅上漲 0.3%，這可能意味著前景偏向上行。「我們認為年底的反彈可能會在 12 月聯邦公開市場委員會決定利率後開始。股市一直處於這種持有模式，『猶豫區』一直存在，利率決定的最終結果是『買入新聞事件』。」

不過，明年利率前景更不確定。根據芝商所 (CME)FedWatch 最新數據，市場認為 Fed 下月暫停降息週期的機率很高。

投資人也越來越擔心通膨的速度，今年 11 月全美消費價格較去年同期上漲 2.7%，高於上月的 2.6%。

但 Lee 表示，這些因素不應阻止股市上漲，並援引 Fed 主席鮑爾先前的話指出，美國經濟中價格成長頑固的領域如汽車保險，被認為是通膨的「落後指標」。

Lee 還說，價格上漲意味著 Fed 明年降息風險低於預期，但降幅較小仍可能激勵股市看漲，因為這代表 Fed 將延長降息週期，對股市而言本質上是積極。」