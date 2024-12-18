英飛凌成立高雄據點 強化外包封測策略合作

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-18 16:48

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功率半導體大廠英飛凌今 (18) 日宣布，為持續深化與台灣半導體產業鏈的連結，宣布於高雄設立辦公室，並於今日舉辦開幕啟用典禮，強調高雄辦公室的核心業務聚焦於與半導體封裝及測試外包 (OSAT) 夥伴建立策略合作關係，高雄市市長陳其邁及多位貴賓受邀出席進行剪綵儀式。

面對當前氣候議題、能源挑戰以及數位化轉型趨勢，英飛凌專注於提供更便利、更安全、更環保的創新半導體技術及解決方案，並致力於全球的永續發展，業務範圍涵蓋汽車電子、工業應用、AI 資料中心及消費性市場。

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英飛凌指出，台灣分公司主要負責在台地區的產品銷售、研發、技術支援與客戶服務，同時，也擔負著英飛凌混和製造策略 (Hybrid Manufacturing) 中的重要一環晶片代工製造業務管理。高雄辦公室的核心業務聚焦於與半導體封裝及測試外包 (OSAT) 夥伴建立策略合作關係，透過緊密的合作，實現創新、效率與高品質的產品製造。

英飛凌高雄辦公室位於左營區艾捷大樓，位處半導體 S 廊帶發展樞紐，集結多家半導體廠商進駐。新辦公室不僅擁有新穎的設備，還規劃多個會議與協作空間，讓員工們能在舒適、現代化的工作場域中與更多代工製造夥伴進行交流與業務拓展，以優化後段封測的服務，未來也將引入更多元的封測產品設計在台生產。

英飛凌晶圓委外製造部副總經理駱漢誠表示，在低碳化和數位化時代，半導體是推動各種應用創新的引擎，半導體製程技術在各種工藝、材料以及封裝技術等層面不斷創新，台灣聚集全球頂尖的半導體製造服務聚落，也是英飛凌重要的外包製造基地。