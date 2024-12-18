LINE Bank旅遊險擴大服務 未開戶、未滿7歲童也能投保

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-18 14:09

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聖誕節、跨年假期接踵而至，為迎接年底熱絡的旅遊市場，LINE Bank 今 (18) 日宣布擴大旅遊險服務範疇，讓旅遊安心全面升級，即便還沒開立 LINE Bank 存款帳戶的旅客，也能透過「LINE 錢包」介面輕鬆找到「富邦旅遊險」捷徑，開始投保程序，另外，LINE Bank 旅遊險更開放父母幫未滿 7 歲子女投保。

LINE Bank 指出，線上投保不僅享有保費優惠，同時為回饋消費者長期的支持，活動期間完成投保還可參加「投保月月抽旅費贊助金」活動，有機會獲得 3 萬元現金。

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民眾旅遊需求愈加頻繁，根據觀光署的統計數字，光是今年暑假國人出國旅遊人次就超越疫情前七、八月水準。為回應民眾的旅遊需要，LINE Bank 與富邦產險，將旅遊險服務對象擴大至符合年齡資格之所有客戶、非 LINE Bank 客戶，可說是「有 LINE 就能保」。更方便的是，替自己投保同時還可分享保單，讓同行親友免額外填寫旅遊資料就能投保，加速投保流程。

LINE Bank 還帶來另一好消息，即日起，父母可替未滿 7 歲子女線上投保 LINE Bank 旅遊險，對於爸媽來說可謂一大福音。線上投保只要在旅行出發前 1 小時都來得及，除了免去線下紙本作業的耗時費力，也不用臨到機場才匆忙申辦，降低爸媽的旅行壓力。