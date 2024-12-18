【新台股龍捲風】小金雞、與龍共舞都噴出！GPU後會是量子電腦嗎？(LINE@)

鉅亨研報 2024-12-18 17:11

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美股回檔，恐慌指數 VIX+8.03%，迫使台股開低，即將進入聖誕假期，台股以內資控盤為主，今天早盤走低很多人會歸因於台指結算 (外資滿手空單)，徐老師明確指出要根據龍捲風操盤數【中階版】先看台灣 50 的日 KD，一旦出現黃金交叉，多頭就有機會出現較大的反攻，收盤台股上漲 150.66 點，台灣 50 日也黃金交叉，接下來週四有美光要公布財報，又有誰可以留意？川普的政策要怎麼執行？今天平面媒體寫出跟徐老師一樣的論點，想了解第一手訊息，每天收看 YT 節目 https://youtu.be/vU9qWisUi6w

美股的博通股價震盪，連帶影響今天 IP 矽智財族群回檔修正，不過 IP 還沒結束，輝達 AI 晶片為通用型且價格高昂、供不應求，CSP 業者轉往發展自研晶片，因 ASIC 具備高效率與成本優勢受到 CSP 巨擘青睞，平面報導直接點名世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW)、聯發科 (2454-TW) 可望受惠，這些個股從籌碼面來看沒有問題，手中有 IP 股的投資朋友可以來 LINE@詢問徐老師 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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聯發科 (2454-TW) 近期也突破平台震盪整理區，聯發科集團會作帳嗎？早在 12 月 12 日就跟大家粉想一檔集團小金雞！前三季 EPS 4 塊多，股價不到 60 元，那就是兩天兩根漲停的 ITH(6962-TW)，12 月 13 日、16 日都有更低點可以買，徐老師不是見漲追漲的分析師，ITH 自 2022 年起投入車用市場，在 TDDI、LTDI 及 OLED 驅動 IC 等產品領先同業，此外受惠全球 OLED 驅動 IC 成長動能強勁，公司預估明年營運可雙位數年增。

西金東引拉機器人，從中國救市抓到機器人，機器人概念股在和椿 (6215-TW) 與所羅門 (2359-TW) 後，與龍共舞─宇隆 (2233-TW) 也亮燈漲停，在 12 月 13 日的 YT 節目跟投資朋友報告後，隔兩天還有低點可以買進，從車用跨足 AI，目前訂單能見度已經到 2025 上半年，打入 AI 伺服器供應鏈，液冷快接頭估 2025Q2 可望放量生產，自有品牌的行星減速器將切入人形機器人關鍵零件諧波式減速機，氫燃料電池應用零件已在中國正式供貨，掌握最新題材，從全球經濟、股市到台股，詳細細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞

今天還要分享新題材，輝達推出僅 249 美元的 AI 超級電腦搶攻邊緣運算市場，Google 拿出最新量子運算晶片 Willow，Willow 的算力驚人，它可以在 5 分鐘內解決傳統超級電腦需要大約十億年才能完成的複雜運算，而量子運算的基本障礙之一是其可靠性，當 Willow 擴大量子位元時，它會成倍地減少錯誤，這是以前任何系統都無法完成的壯舉，如果量子電腦要解決現實世界的問題，這是一個重要的組成部分，總統賴清德也曾說過：量子科技帶動 AI 應用，華爾街更把量子運算視為科技業「新聖杯」，台廠中鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 都積極布局相關領域，目前政府跨部會組量子國家隊，相關個股也整理表格放在 LINE@主頁。

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