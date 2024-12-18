TIMTOS 2025攜手達明機器人 共探智慧製造
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-18 12:40
第 30 屆 TIMTOS 將於明年 3 月 3 日至 8 日舉行，繼全球傳動元件領導者 THK 將擔任國際講者後，外貿協會今 (18) 日宣布，主題演講 (Keynote) 系列國內講者為達明機器人 (4585-TW) 執行長陳尚昊，盼為全球製造業界帶來更多洞見與啟發。
TIMTOS 本屆展覽主軸為 Integrate to Innovate，強調整合帶動創新之優勢，主打工具機及資通訊跨業合作，並導入先進 AI 應用及強大晶片運算等技術，加上雲端監控、5G 物聯網，打造完整金屬加工智慧製造採購平臺。
貿協表示，達明是協作型機器人 (cobot) 技術的先驅，將 AI 技術融入自動化解決方案，提供多樣化的協作型機器人解決方案及智慧工廠系統整合解決方案，應用領域更涵蓋電子組裝、物流搬運及智慧工廠建置等。
達明是臺灣少數同時在機器人軟硬體層面皆有深厚研發經驗及實際應用案例的企業，基於現有強大的 AI 視覺技術，達明機器人也進一步強化 AI 功能，包括圖像語言模型、程式生成及大數據分析等，成為推動智慧製造的關鍵角色。
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