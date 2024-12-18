TIMTOS 2025攜手達明機器人 共探智慧製造

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-18 12:40

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第 30 屆 TIMTOS 將於明年 3 月 3 日至 8 日舉行，繼全球傳動元件領導者 THK 將擔任國際講者後，外貿協會今 (18) 日宣布，主題演講 (Keynote) 系列國內講者為達明機器人 (4585-TW) 執行長陳尚昊，盼為全球製造業界帶來更多洞見與啟發。

TIMTOS 本屆展覽主軸為 Integrate to Innovate，強調整合帶動創新之優勢，主打工具機及資通訊跨業合作，並導入先進 AI 應用及強大晶片運算等技術，加上雲端監控、5G 物聯網，打造完整金屬加工智慧製造採購平臺。

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貿協表示，達明是協作型機器人 (cobot) 技術的先驅，將 AI 技術融入自動化解決方案，提供多樣化的協作型機器人解決方案及智慧工廠系統整合解決方案，應用領域更涵蓋電子組裝、物流搬運及智慧工廠建置等。