【量大強漲股整理】12月作夢+作帳行情啟動，2025年名牌股大公開?!

鉅亨研報 2024-12-17 17:56

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 34.31 億 元，投信賣超 4.9 億元，自營商賣超 7.83 億元，三大法人合計買超 21.58 億元 ，其中，外資連買二日，累計買超 186.31 億，投信由買轉賣，自營商連賣三日。

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美股昨日普遍收高，主要指數表現強勁，科技股領漲，(TSLA-US) 特斯拉、(GOOG-US)Alphabet、(AMZN-US) 亞馬遜與 (AAPL-US) 蘋果等七大科技巨頭股價齊創歷史新高，那斯達克指數突破歷史新高，然而，道瓊指數連續第八個交易日收跌，顯示市場對不同板塊的偏好分歧，本週，(MU-US) 美光、(FDX-US) 聯邦快遞與 (CCL-US) 嘉年華郵輪將公布最新財報，此外，12 月 FOMC 會議決議與 11 月 PCE 物價報告即將出爐，市場預期聯準會將採取「鷹派降息」立場，即本次降息一碼後，未來數月內可能暫停進一步降息，台股方面，昨日外資由賣轉買，早盤台股開高，加權指數今日開高走低，終場下跌 21.89 點，收在 23018.01 點，成交量縮小至 3991.44 億，雖然拉回不過扣除【台積電】的回檔下指數仍是上漲，加上櫃買指數也在日線連七黑後出現一根長紅 K 棒外資也連續兩天買超台股，目前將有利多頭行情的延續，選股重於選市。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 0.92%，收在 1075 元，台積電董事長魏哲家進一步指出，多功能機器人的核心在於軟體設計，結合台灣在半導體技術、軟體設計及精密機械領域的優勢，未來機器人有望融入日常生活，發揮更大效益，此外，無人機的應用前景同樣廣闊，涵蓋測量、服務、貨物運輸，甚至未來可能發展載人技術，台灣在軟體與精密機械上的優勢，有機會成為推動無人機產業發展的關鍵力量，台灣 AI 應用發展可聚焦三大領域多功能機器人、無人機，以及利用 AI 技術達到節能減碳與用水管理，法人指出，機器人概念股在前波拉回後，受魏哲家相關言論激勵，有望再度走強，進一步帶動市場熱潮；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.55%，收在 183 元，鴻海股價連續 8 日下跌，昨日一舉失守半年線，引發市場關注，近來各方法人主力紛紛進場結帳換股，鴻海的股價低迷主要有兩大原因，首先，鴻海被剔除出 00952（凱基台灣 AI50）及 00938（凱基優選 30）等兩檔 ETF 成分股，導致投信被迫進行調節賣出，以執行 ETF 換股任務，其次，鴻海 11 月營收表現不如預期，營收月減 16.43%，略低於市場預期，加上 iPhone 出貨動能暫緩，進一步引發外資賣壓，外資同步加入調節行列，由於投信與外資同時站在賣方，市場拋售壓力加重，鴻海股價因此出現連續性的下跌，反映多個市場參與者站在同一陣線的結果，後續關注焦點在於，鴻海是否能在基本面或短期利多消息刺激下，重新獲得市場信心並止穩反彈；(2454-TW) 聯發科，上漲 2.89%，收在 1425 元，據外媒報導指出，Pixel 10 系列將採用聯發科尚未發表的 T900 基頻晶片，雖然目前具體效能尚未確認，但外媒普遍看好這一變更能有效改善 Pixel 手機長期存在的 續航 和 過熱 問題，自 Pixel 6 開始，Google 採用三星 Exynos 基頻晶片，主要因 Tensor 晶片由三星協助打造，整合較為便利，但隨著 Google 晶片設計能力逐步提升，Google 曾評估使用與 iPhone 16 相同的 高通 Snapdragon X75 晶片，最終選擇與聯發科合作，這次與聯發科與台積電的合作，代表 Google 在台灣的產業鏈布局更加深化，也讓 Pixel 10 系列更具台灣特色。隨著新機的發表時間接近，市場對於 Google 如何提升 Pixel 10 的整體使用體驗與競爭力，也充滿期待。

(3019-TW) 亞光，11 月營收達 21.09 億元，月增 2.18%，年增 23.94%，今年前 11 月營收 209.02 億元，超越 2023 年全年，特斯拉概念股，機器人眼睛，特斯拉第二代人形機器人 Optimus 預計 2025 年在北美工廠上線，2024 年前三季稅後純益 12.41 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.48 倍，每股純益 4.45 元超越 2023 年全年水準 2.78，當然激勵股價噴出! 通通領先預告!

(TSLA-US) 特斯拉近日股價大漲，供應鏈股價也沾光，AI 鏡頭切入邊緣 AI 應用，(2374-TW) 佳能，再創新高! 獲得日本光學大廠訂單 + 視覺模組出貨有望放量 (2374-TW) 佳能再創新高!11 月業績維持高檔，在高毛利產品訂單加持下，第四季有望繳出年增表現。佳能樂看 2025 年成長，明年許多新訂單陸續出貨，若無重大國際情勢影響，營收和獲利將優於 2024 年。

(6215-TW) 和椿，收盤上漲 4.8%，收在 72.1 元大關；改寫新高紀錄，2024 年中宣示要進軍機器人領域，將此業務視為公司成長第二曲線，反映實際營收。繼 Q3 繳出營收獲利年增逾一倍的成績，11 月營收為 2.28 億元，月增 76％，大幅年增成長 168.27％，不但創下單月歷史次高紀錄，亦是近 10 年的單月營收新高。和椿累計前 11 月營收為 14.63 億元，年增 61.17％；和椿目前所推出的機器人解決方案，包括協作型機器人手臂、AMR（自主移動機器人）、清潔型機器人。和椿在半導體產業已有累積不少客戶，亦積極將機器人解決方案推到半導體產業，目前已打進半導體封裝、電子組裝、汽機車組裝、金屬加工應用等產線，符合佳螢所說的營收三增股、EPS 成長股，股價就是創下新高!

(AVGO-US) 博通，AI 客製化晶片（ASIC）脫穎而出，推升概念股，(3661-TW) 世芯 -KY，(3443-TW) 創意，雙雙在盤中亮燈漲停板；光通訊族群方面，(2455-TW) 全新，再創波段新高! 來到 178 元大關，光電子營收占比可望續提升 +2025 年迎微電子業務復甦下，未來持續看好。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師