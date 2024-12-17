2024台灣大哥大女子公開賽12/18開打 總獎金提高到800萬元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-17 20:02

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台巡年度封關大賽「2024 年台灣大哥大女子公開賽」即將在 12 月 18 至 20 日在彰化台豐球場隆重舉行，今 (17) 日賽前記者會以及職業業餘配對賽，台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠與台灣女子職業高爾夫協會 (TLPGA) 理事長劉依貞、台豐高爾夫球場董事長林伯實共同舉行開球儀式，為賽事揭開序幕。

台灣大長期推廣運動文化、支持台灣體壇發展，第八年攜手 TLPGA 主辦台巡年度封關大賽，今年更加碼總獎金提升 60%，從 500 萬增加至 800 萬元，吸引了 38 名外籍選手參賽，是疫後 5 年來最高紀錄，共計 102 位國內外職業及業餘女子高球選手同場較勁。

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其中旅美名將徐薇淩、李旻、洪玉霖、錢珮芸、盧昕妤與侯家姊妹侯羽桑、侯羽薔均返台參賽；五位歷屆冠軍 (李旻、林子麒、錢珮芸、徐薇淩、洪玉霖) 齊聚，展開爭奪首位雙冠后榮耀。國際選手方面，兩年內共拿下 7 座台巡冠軍的泰國好手帕查拉朱達 (P.K. Kongkraphan) 與日本選手荒川侑奈也將在台豐球場與台巡賽好手競逐 800 萬元總獎金。

台灣大董事長蔡明忠：總獎金提高至 800 萬元 盼台灣高球新星 國際舞台揮灑精彩

台灣大董事長蔡明忠，為 2024 台灣大哥大女子公開賽帥氣開出第一球。(圖：台灣大提供)

董事長蔡明忠表示，台灣大力挺台灣體壇，透過「台灣大哥大女子公開賽」為台灣高球運動注入活力，打造一個讓選手挑戰自我、再創高峰的國際舞台。

這場賽事至今邁入第八屆，累計提供近 4000 萬元獎金，吸引近 800 人次來自國內外的頂尖選手參賽，讓高球好手在世界級舞台上切磋球技，成為台巡賽年度最具話題性的封關大賽。

蔡明忠說，我們希望藉由企業的支持，為台灣高球體壇打造更穩固的發展基礎，成為選手的堅實後盾。今年賽事總獎金提升至 800 萬元，希望為比賽增添競爭力與影響力，也為國內年輕選手提供一個挑戰國際賽事的絕佳前哨站，盼能培育更多台灣高球新星，在國際舞台揮灑精彩。

洪玉霖新加入台灣大運動家族 於台灣大哥大女子公開賽挑戰衛冕冠軍

在 2023 年台灣大哥大女子公開賽中奪冠的洪玉霖今年起新加入台灣大運動家族，她曾囊括共 7 座 TLPGA 公開賽與傳承賽的冠軍，帶著台巡封關賽冠軍的優異成績與自信，今年毅然挑戰美巡，在次級愛普生巡迴賽 IOA 錦標賽中，以絕對優勢贏得生涯首座美國職業冠軍，更以 - 21 桿總桿，刷新愛普生巡迴賽與 IOA 錦標賽的 54 洞紀錄，成為台灣高球的代表新星之一。

洪玉霖超越自我、突破極限，完美詮釋台灣大 Open Possible 精神，繼歷屆冠軍徐薇淩、李旻後，洪玉霖亦正式加入台灣大運動家族，更將在今年度賽事全力尋求衛冕，也期勉所有選手發揮「能所不能」的精神，突破自己，全力揮出最佳表現。

台灣大祭好禮 力邀粉絲到球場應援 免費欣賞國內外高爾夫球高手迷人丰采

選手球場上的優異表現更期待能獲得國人的支持與鼓勵，台灣大哥大特別祭出好禮邀請球迷到台豐球場免費觀賽、加入應援團隊。現場填寫問卷並選出人氣選手，即有機會贏得市價 16,490 元的 Google Pixel 8 等好禮，且最終獲得「人氣選手」的球星也將獲得 3,000 元的 momo 幣。

此外，本次賽事還舉辦線上活動，粉絲可在台灣大 facebook 參加「公開賽神攝手」活動，截圖或翻拍轉播畫面 (限二、三回合)，最高可抽 1,000 元 momo 幣。另在 TLPGA facebook 參加「公開賽后冠大預測」活動，成功預測冠軍者有機會贏得最高 500 元的 momo 幣。詳情請見 facebook 活動貼文。

藝術與高球結合 主視覺結合土壤與樹根 傳達永續概念

自 2018 年「台灣大哥大女子公開賽」創下同一場比賽、同一洞出現四次「一桿進洞」的金氏世界紀錄後，這場賽事逐漸成為台灣高球界年度封關大賽的代表之一。去年首度移師彰化台豐高爾夫俱樂部舉行，由於球場挑戰性極高且充滿藝術氛圍，獲得所有與賽選手的高度評價，因此，今年選擇繼續在台豐球場舉行比賽。

今年比賽主視覺，再次由曾獲「紅點傳達設計獎」的設計師萬向欣操刀，使用半圓球結合土壤與樹根等元素，傳達永續概念，搭配手繪線條，生動呈現台豐球場丘陵的起伏，與球員揮桿即將面對的精彩挑戰。此外，主視覺中還以素描手繪風呈現李旻、林子麒、錢珮芸、徐薇淩與洪玉霖等今年參賽的歷屆冠軍選手畫像，展現競技傳奇的榮耀與風采。

五位歷屆冠軍女將齊聚一堂 爭取賽事首位雙冠后頭銜

台灣大哥大女子公開賽至今誕生 7 位冠軍，但尚無選手成功衛冕或多次奪冠。今年比賽集結李旻、林子麒、錢珮芸、徐薇淩與洪玉霖共五位歷屆冠軍，皆有機會發揮 Open Possible 能所不能精神，成為首位奪下第 2 座冠軍獎盃的選手。

在賽前記者會上，徐薇淩、李旻、洪玉霖、姚宣榆、盧昕妤、張靖翎、泰國好手帕查拉朱達 (P.K. Kongkraphan) 與日本選手荒川侑奈，皆期許自己以理想成績為 2024 年球季劃下完美句點。

其中徐薇淩、李旻與洪玉霖讓台灣大運動家族在這場大賽的勢力更加龐大，但儘管三人為同門師姊妹，球場上的競爭依然白熱化，每位選手誓言全力以赴捍衛自己的榮耀；第二度參與台灣大女子公開賽的帕查拉朱達，最近兩年已經在 TLPGA 賽事拿下驚人的七勝，成為奪冠熱門人選之一；至於暫居 TLPGA 獎金榜首的張靖翎，本週若能打出好成績，可望登上今年 TLPGA 的「賞金后寶座」。

38 位外籍選手參與角逐 彰顯台巡賽頂級封關賽的號召力

TLPGA 理事長劉依貞表示，謝謝台灣大哥大連續第 8 年鼎力贊助這場台巡賽年終封關大賽。今年比賽吸引高達 38 位外籍選手與賽，其中包括 28 名泰國女將、9 名日本及 1 名馬來西亞好手，創下近 5 年的最高紀錄，也凸顯這場台巡賽頂級封關賽的強大號召力；TLPGA 本季年度獎金排名前 20 的好手本週幾乎全員到齊，包括目前排名高居前五名的張靖翎、錢珮芸、王莉甯與陳萱，讓這場台巡賽頂級賽事競爭強度更高，也歡迎熱愛高爾夫運動的球迷免費踴躍進場，為喜愛的球員加油打氣。

旅美名將徐薇淩、李旻、洪玉霖、錢珮芸、盧昕妤與侯家姊妹返台共襄盛舉 賽事精彩可期

徐薇淩、李旻、洪玉霖、錢珮芸、盧昕妤與侯家姊妹侯羽桑、侯羽薔共七位今年在美國 LPGA 與次巡賽征戰的台灣現役旅美高球女將，本週也將現身台灣大哥大女子公開賽。

連續 10 年征戰女子職業高球最高殿堂美國 LPGA 的徐薇淩，今年球季收穫豐碩，亮點包括在巴黎奧運拿下並列第 8、創下台灣在奧運女子高爾夫的最佳成績。在 LPGA 戰場上，今年剛滿 30 的徐薇淩也有三場比賽打進前十名，包括十月底在馬來亞銀行錦標賽第四回合決賽靠職業生涯首次一桿進洞，最後以 - 15 桿成績並列第六名。

徐薇淩表示今年雖然沒有達到自己的目標，但也順利拿到明年的全卡資格。「成績除外，很喜歡每一場面對比賽的態度，也許年初總是漂浮不定，但很慶幸我把握了每一次學習的機會！」

洪玉霖去年挾著台灣大哥大女子公開賽冠軍氣勢今年毅然決定挑戰美巡，並從美巡次級的愛普生巡迴賽出發，結果她在個人的第四場比賽——IOA 錦標賽中鋒芒畢露，不但以三回合 9 桿的懸殊差距拿下生涯首座在美國的職業冠軍，更以驚人的 - 21 桿總桿，一舉打破愛普生巡迴賽與 IOA 錦標賽的 54 洞總桿紀錄，成為愛普生巡迴賽炙手可熱的超級新人。本週洪玉霖回到她最擅長的台豐球場，無疑是冠軍大熱門。

至於 2018 年台灣大哥大女子公開賽冠軍李旻，今年則是積極在 LPGA 與次巡之間來回穿梭，全年一共參加了七場 LPGA 比賽與四場愛普生次巡賽。李旻六月下旬前往密西根州參加次巡賽 Island Resort 錦標賽前夕，母親特別飛往現場並在時差尚未調整過來情況下下場為愛女揹球桿；最後李旻也很爭氣地以全年最佳的並列第七成績，回報母親的奉獻。另一方面，錢珮芸今年在 LPGA 表現也相當穩定，有兩場比賽打進前十名，明年將繼續征戰 LPGA。

台巡賽當紅選手張靖翎、泰將帕查拉朱達手感火熱 同樣不可小覷

除了上述旅外好手，剛滿 20 歲的張靖翎今年狀況絕佳，迄今累積已經贏得 TLPGA 之友公開賽與洋房 & 山溪地真善美傳承賽兩場比賽，目前在 TLPGA 獎金榜上微幅領先偶爾返台參賽的錢珮芸。

至於已經視台灣為第二個家的帕查拉朱達則是繼去年在台巡拿下三座冠軍後，今年更包辦四座冠軍，不但是台巡賽的常勝軍，也是冠軍不容小覷的熱門人選。

2024「台灣大哥大女子公開賽」號召企業夥伴加入，共同支持台灣高球體壇，包括智匯亞洲、互動國際數位、Samsung、宏碁資訊、vivo、安達產物、OPPO、SONY、ASUS、realme、擎昊科技、禾煜科技、momo 購物、法藍瓷、FENIX GOLF TAIWAN 翔聖貿易有限公司、健康力股份有限公司等贊助商共襄盛舉。

大會今天在完成開球儀式後先禮後兵地舉行職業業餘配對賽，三回合 54 洞的正式比桿賽明天將在台豐球場登場，全場共有 102 位選手與賽。比賽在完成前兩回合後，將取成績前 50 名 (含同桿者) 的選手，晉級本週五的最後一輪決賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場觀賽。無法親臨現場的球迷也可以透過台灣大哥大 YouTube 頻道及博斯高球二台，本週四 12 月 19 日 12:00 至 16:00 以及本週五 12 月 20 日 10:00 至 14:00，觀賞精彩的賽事現場直播。