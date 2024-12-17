佳世達攜手三總 成立運動醫學暨智能恢復中心

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-17 15:38

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佳世達 (2352-TW) 攜手台北三軍總醫院成立的三總運動醫學暨智能恢復中心，今 (17) 日正式開幕，透過尖端 AI 軟、硬體設備及智慧化系統解決方案的整合，實現深度結合醫療與科技的專業服務。

佳世達在本項目中參考美國史丹佛大學最先進的運動醫學中心的規畫外，也展現出醫療技術和整合能力，偕同負責中心內所有 AI 系統的設計與軟、硬體設備整合，提供精準數據分析與彙整個人化的復健報告。

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佳世達醫療事業群總經理黃士修表示，未來更將持續投入運動醫療科技的相關研發及規畫，也期盼能與各界攜手合作，以創新技術結合醫療需求，提供更專業的運動醫學治療的絕佳環境。

三總運動醫學暨智能恢復中心目前規畫涵蓋了物理治療區、運動治療區、再生醫療區及體適能區四大運動醫學治療區域，一條龍提供全方位的智能復健與健康管理服務。