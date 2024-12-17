Fed傳聲筒：本周降息後可能放慢甚至暫停降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-17 00:30

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《華爾街日報》(WSJ)記者、有「聯準會傳聲筒」之稱 Nick Timiraos 周一 (16 日) 撰文表示，本周聯準會 (Fed) 的選擇之一是降息 1 碼(25 個基點)，然後會利用新的經濟預測強烈暗示央行準備放慢升息步伐，甚至可能會暫停降息。

文章指出，面對內部的不同聲音，Fed 主席鮑爾必須在政策調整中進行平衡。自夏末以來，降息的頻率和幅度引發部分官員的質疑，他們擔心過快的降息可能會傳遞出錯誤的市場訊號。

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曾擔任 Fed 主席鮑爾資深顧問的 Jon Faust 表示，Fed 目前的貨幣政策處於一個十字路口，既可以降息，也可以選擇按兵不動。他說：「Fed 官員對未來利率走向的整體判斷，可能比他們對下一次會議的具體決定更具影響力。」

Timiraso 表示，Fed 內部對繼續降息存在分歧。部分鷹派官員擔心，擔心過早降息會讓通膨居高不下，損害 Fed 的信譽。此外，川普上台後的一些政策可能會推高通膨。

波士頓聯準銀行前總裁 Eric Rosengren 表示：如果我現在作為投票成員坐在委員會中，我會反對降息。」

股市和比特幣等投機資產的表現讓鷹派官員擔憂。Fed 理事鮑曼在本月的一次演講中表示：「鑑於最近的經濟活動，很難認為目前的利率水平是限制性的。」達拉斯聯準銀行總裁蘿跟則警告不要降息太多，因為她認為更「正常」的經濟利率要低得多。

與此同時，鴿派官員則擔心經濟成長放緩，認為有必要降息刺激經濟。他們認為，Fed 在過去兩年升息幅度較大，現在需要謹慎評估降息的風險。

鮑爾認為，既要防止通膨過高，也要避免經濟成長疲軟。他強調，Fed 需要在「走得太遠」和「走得不夠遠」之間找到平衡。

他曾說：「我們注意到我們走得太遠、太快的風險，但也要注意我們走得不夠遠的風險。看起來我們正處於我們需要的地方。」

Timiraso 指出，目前，美國就業市場表現微妙，招聘率和裁員率均處於低點，經濟成長相對穩定，但失業率上升；利率敏感的行業，如住房，尚未完全受惠降息。

此次 Fed 的降息決策充滿複雜和不確定性

Timiraso 提到，鮑爾需要努力在 18 名成員的委員會中達成意見一致。儘管通膨情勢有所緩解，但委員會內部對於升息政策的走向始終存在分歧。

在 9 月的會議前夕，Fed 官員透過公開演講釋放出傾向於小幅降息的訊號。然而，在閉門會議中，鮑爾與顧問團隊卻做出了一個出人意料的決定：大幅降息 2 碼 (50 個基點)。

Timiraso 指出，這項決定借鑒前主席格林斯潘 (Alan Greenspan) 的風險管理策略。考慮到經濟發展態勢和未來可能進行的多次降息，決策者認為，大幅降息的風險相對較低。