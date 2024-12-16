顧問業界首例！麥肯錫遭控助普渡製藥不實行銷 願付逾213億和解鴉片類藥物訴訟

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-16 14:57

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最新法院文件顯示，美國麥肯錫諮詢公司願意支付 6.5 億美元 (約 213 億台幣) 簽署一份暫緩起訴協議，此前該公司因協助普渡製藥銷售鴉片類止痛藥遭到美國司法部的刑事調查，檢方認為這助長鴉片類藥物在美泛濫。

綜合美聯社及《華爾街日報》導，美國司法部與麥肯錫上周五 (13 日) 向維吉尼亞州法庭提交文件，確認雙方達成和解協議，麥肯錫除繳納 6.5 億元外，還會在未來 5 年內遵守連串條件，包括停止銷售、推廣任何受管制藥物等，換取司法部放棄刑事起訴。與此同時，麥肯錫前高級合夥人 Martin Elling 亦承認妨礙司法公正的罪名。

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根據案情，麥肯錫曾為普渡藥廠制定方案，協助對方銷售鴉片類止痛藥 OxyContin，而 Elling 得知普渡遭司法部調查後刪除自己電腦內的相關紀錄，因此牽涉刑事責任。

美國維吉尼亞州西區聯邦檢察官 Christopher Kavanaugh 說：「這標誌著第一次有管理諮詢公司，因其提供的建議導致客戶犯罪而被追究刑事責任，也代表第一次有管理諮詢公司，因其助長鴉片類藥物危機而被究責。」

Kavanaugh 還指出，麥肯錫的行為已經超出行銷範疇，而是變成經營「策略」，聯邦當局則稱這次協議立下顧問公司承擔責任的先例，業者可因為建議客戶違法而被懲罰。

此前，麥肯錫已經因為為普渡製藥和其他製藥商提供諮詢助長鴉片類藥物流行達成近 10 億美元的和解協議，普渡製藥也在 2020 年對三項聯邦刑事指控認罪。

麥肯錫上周五 (13 日) 發出聲明，對於為普渡製藥提供服務深感抱歉，當年應明白鴉片類藥物嚴重危害社會，拒絕協助普渡藥廠銷售產品。。麥肯錫曾為普渡製藥服務 15 年，期間提供了增加鴉片類藥物營收的策略。根據美國疾控中心 (CDC) 數據，2018 年美國有 7 萬人死於藥物過量，到 2023 年激增至 11.2 萬人。

1995 年，美國普渡製藥公司為推廣自家研發的 OxyContin，率先打響「鴉片類藥物無害論」宣傳攻勢。1996 年，美國食藥署 (FDA) 在普渡遊說下認可該公司關於 OxyContin 上癮比例不足 1% 的欺騙性描述，並允許普渡在藥品包裝上列舉誤導性資訊。

美國鴉片處方醫師協會指出，在 OxyContin 上市後的 6 年裡，普渡在全美贊助 2 萬個宣傳教育專案。鴉片類藥物的製造商和經銷商在 10 年內花費 8.8 億美元，他們的花費比美國槍支遊說集團還要高 8 倍。