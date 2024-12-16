亞馬遜實踐逆向物流中心 回收超過99%廢棄硬體

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-16 19:20

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亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS) 今 (16) 日表示，公司運用 re:Cycle 逆向物流中心，回收更多資料中心硬體，延長其使用壽命。今年至今，超過 99% 由 AWS 安全退役的機架，都透過再利用、銷售至二手市場以供重複使用或回收等方式，避免被送往掩埋場的命運。

此外，AWS 也透過逆向物流中心讓公司能夠從自身的再利用庫存中，取得 13% 的備用零件，隨著持續擴大逆向物流中心的努力，該數字將持續成長。

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AWS 為支援客戶在 AI 和雲端運算方面日益增長的需求，持續擴展資料中心的營運，也積極創新以提升效率，朝著 2040 年淨零碳排放的承諾邁進，同時維持最高等級的安全性。

AWS 指出，公司目標始終如一，在每個發展階段致力於最大化資源效率，同時最大程度減少浪費，今年 AWS 進一步強化循環經濟策略，此策略基於三大核心支柱更好的設計 (Design Better)、更長的使用壽命 (Operate Longer) 以及更高的回收率 (Recover More)。

AWS 循環經濟策略負責人 Manju Murugesan 表示，AWS 致力於投資和創新永續發展，以創造更永續的未來。擁抱循環經濟代表著資源管理的典範轉移，AWS 正利用多種策略來推動變革，挑戰傳統的「取得 - 製造 - 丟棄」模式，採取更全面的方法來延長我們資源的生命週期。

Manju Murugesan 說，雖然目前的進展令人振奮，但 AWS 也認知到未來挑戰的複雜性，公司邁向真正循環經濟的旅程需要持續的創新和合作，為公司業務、客戶和地球帶來正面影響。

AWS 致力於在營運中擴展循環經濟，是亞馬遜積極推動環保的作為之一，旨在透過將經濟活動與有限資源的消耗脫鉤，來協助應對氣候變遷、生物多樣性喪失和其他全球挑戰。AWS 和亞馬遜各團隊以及專業的廢棄物處理公司和供應商，共同合作實施涵蓋 AWS 整個價值鏈 (從設計到產品壽命結束) 的全面循環經濟路線圖。

細分 AWS 的三大支柱策略，AWS 透過更好的設計實務，釋放循環經濟的最大潛力。意味著減少多餘的材料、設計出能延長硬體和設備使用壽命的產品、方便維修和再利用，並從一開始就使用回收和更安全的材料。

例如，AWS 正與供應商合作，將伺服器機架組件中的回收或生物基塑膠含量提高到至少 30%。在 2023 年，AWS 開始在通風管、配電盤蓋、卡座、固態硬碟 (SSD) 托架等零件中，改用含有回收和生物基成分的塑膠，同時也正在探索更多機會，利用設計來延長硬體和設備的使用壽命、擴大維修和再利用的規模，並提高產品報廢時的材料回收率。

其次是更長的使用壽命，AWS 在營運效率允許的範圍內，盡可能延長設備的使用時間，以減少製造和使用新硬體的碳足跡，同時也能避免不必要的浪費，公司專注於穩健的維護，以最大限度地延長 AWS 資料中心設備和基礎設施的運作壽命。

AWS 先前已宣布平均伺服器壽命已從 5 年提高到 6 年，也正在擴大一項計畫，透過整合功能正常的硬碟，將雲端物件儲存 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 硬碟 (HDD) 的使用壽命延長最多 2 年，並優先考慮盡可能長時間地使用功能正常的硬碟，避免提早淘汰狀況良好且仍在運作的硬碟。自 2023 年以來，公司避免購買超過 295,000 個新硬碟，減少相關碳足跡、成本和浪費。