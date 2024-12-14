〈熱門股〉亞光業績表現佳獲三大法人力捧 股價周漲16%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-14 12:50
特斯拉概念股的光學元件廠亞光 (3019-TW) 前三季獲利表現，每股純益達 4.45 元，本周在上漲 16.89%，收在 128 元，主要上攻動能爲三大法人本周加碼 1.32 萬張的挹注。
就業績面來看，亞光 2024 年前三季營收 167.3 億元，毛利率 18.59%，年增 0.5 個百分點，稅後純益 12.41 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.48 倍，每股純益 4.45 元。同時，在不斷擴大車用及多元應用產品的效益之下， 11 月 營收達 21.09 億元，創同期新高，月增 2.18%，年增 23.94%，2024 年前 11 月營收 209.02 億元，年增 28.58%，並超越 2023 年全年。
就技術面而言 ，亞光股價本周收在 128 元，上漲幅 16.89%，收在 128 元，獲三大法人一周加碼 1.32 萬張，站上所有均線，股價沿 5 日線上攻，短線支撐在 119.7 元。
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