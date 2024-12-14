〈熱門股〉亞光業績表現佳獲三大法人力捧 股價周漲16%

特斯拉概念股的光學元件廠亞光 ( 3019-TW ) 前三季獲利表現，每股純益達 4.45 元，本周在上漲 16.89%，收在 128 元，主要上攻動能爲三大法人本周加碼 1.32 萬張的挹注。

就業績面來看，亞光 2024 年前三季營收 167.3 億元，毛利率 18.59%，年增 0.5 個百分點，稅後純益 12.41 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.48 倍，每股純益 4.45 元。同時，在不斷擴大車用及多元應用產品的效益之下， 11 月 營收達 21.09 億元，創同期新高，月增 2.18%，年增 23.94%，2024 年前 11 月營收 209.02 億元，年增 28.58%，並超越 2023 年全年。