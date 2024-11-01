亞光財報靚 前三季淨利年增1.48倍EPS達4.45元 超越去年一整年
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-01 14:51
光學元件廠亞光 (3019-TW) 今 (1) 日公布最新財報，2024 年前三季稅後純益 12.42 億元，年增 1.48 倍，超過 2023 年全年的稅後純益，每股純益達 4.45 元；亞光指出， 第三季營收規模放大，帶動獲利的大幅度攀高。
亞光 2024 年第三季營收 68.28 億元，毛利率 21.55%，季增 3.99 個百分點，年增 2.86 個百分點，單季稅後純益 6.85 億元超越上半年稅後純益的總和，季增 53.49%，年增 2.77 倍，單季每股純益 2.46 元。
亞光 2024 年前三季營收 167.3 億元，毛利率 18.59%，年增 0.5 個百分點，稅後 12.41 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.48 倍，每股純益 4.45 元。
展望第四季，亞光指出，公司將持續發揮多元產品效益，包括以核心玻璃非球面技術優勢開發光學元件及車載鏡頭等，並積極發展各種高階手機鏡頭升級技術，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，掌握高階手機鏡頭升級商機。
同時，亞光數位相機 (DSC) 今年出貨已突破 100 萬台，年增 40%，持續擴大市場占有有率；未來也將以技術創新優勢，搶占 AI 快速發展所帶動光學鏡頭商機，包括如機器視覺，VR/AR/MR 市場等。
此外，亞光持續聚焦三大發展契機，包括與全球企業 LGIT 合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模；並領先跨足 Metalens 領域，採直接奈米壓印 (NIL) 高折射率全無機材料技術，實現製造 Metalens 最具競爭力技術，應用將涵蓋手機的臉面辨 識以及 AR 的 WAVE GUIDE，奠定公司未來長期發展重要基石及成長動能。
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