亞光菲律賓廠CNC加工區5日晚間遭祝融 已恢復正常運作
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-06 19:11
光學元件廠亞光 (3019-TW) 在菲律賓的原有廠區 CNC 金屬加工部門，昨 (5) 日晚間發生火警，亞光指出，火警消防人員全力協助下迅速撲滅火勢，並無任何人員傷亡，已迅速恢復正常運作。
亞光集團在海外除中國大陸之外，在緬甸及菲律賓都設立有生產線，且積極展開在菲律賓展開新廠的建設中，亞光主管指出，昨日晚間發生火警的廠區爲先前投資以生產射擊瞄準鏡的子公司，發生火警的廠區是 CNC 金屬加工區域，生產瞄準鏡的金屬件產品，昨晚起火後火勢迅速遭到撲滅，並沒有人員傷亡事件傳出。
亞光指出，菲律賓子公司有投保火險，已通知保險公司火警事故進行勘查，並進行相關理賠程序。
亞光 2024 年 9 月營收爲 21.85 億元，月減 9.6%，年增 36.71%，2024 年第三季營收 68.28 億元，季增 21.61%，年增 44.81%，2024 年 1-9 月營收爲 167.3 億元，年增 28.67%。
亞光 2024 年上半年財報營收 99.03 億元，毛利率 16.56%，稅後純益 5.57 億元，每股純益 1.99 元。
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