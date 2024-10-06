亞光菲律賓廠CNC加工區5日晚間遭祝融 已恢復正常運作

光學元件廠亞光 ( 3019-TW ) 在菲律賓的原有廠區 CNC 金屬加工部門，昨 (5) 日晚間發生火警，亞光指出，火警消防人員全力協助下迅速撲滅火勢，並無任何人員傷亡，已迅速恢復正常運作。

亞光集團在海外除中國大陸之外，在緬甸及菲律賓都設立有生產線，且積極展開在菲律賓展開新廠的建設中，亞光主管指出，昨日晚間發生火警的廠區爲先前投資以生產射擊瞄準鏡的子公司，發生火警的廠區是 CNC 金屬加工區域，生產瞄準鏡的金屬件產品，昨晚起火後火勢迅速遭到撲滅，並沒有人員傷亡事件傳出。