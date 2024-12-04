亞光11月營收創同期新高 前11月營收突破200億元大關

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-04 15:23

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光學元件廠亞光 (3019-TW) 今 (4) 日公布最新營收資訊，在不斷擴大車用及多元應用產品的效益之下，2024 年 11 營收達 21.09 億元，月增 2.18%，年增 23.94%，2024 年前 11 月營收 209.02 億元，年增 28.58%，並超越 2023 年全年。

亞光 2024 年第三季營收 68.28 億元，毛利率 21.55%，季增 3.99 個百分點，年增 2.86 個百分點，單季稅後純益 6.85 億元超越上半年稅後純益的總和，季增 53.49%，年增 2.77 倍，單季每股純益 2.46 元。亞光 2024 年前三季營收 167.3 億元，毛利率 18.59%，年增 0.5 個百分點，稅後 12.41 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.48 倍，每股純益 4.45 元。

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亞光指出，亞光將持續發揮多元產品效益，包括以核心玻璃非球面技術優勢開發光學元件及車載鏡頭等，並積極發展各種高階手機鏡頭升級技術，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，掌握高階手機鏡頭升級商機。

同時，亞光數位相機 (DSC) 今年出貨已突破 100 萬台，年增 40%，持續擴大市場占有有率；未來也將以技術創新優勢，搶占 AI 快速發展所帶動光學鏡頭商機，包括如機器視覺，VR/AR/MR 市場等。