OPEC+緊盯生產配額之際 傳阿聯將限制石油出口

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-14 00:10

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根據外媒周五 (13 日) 報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 主要成員國之一的阿拉伯聯合大公國 (簡稱阿聯) 將在明年初減少石油出貨量，因為 OPEC + 尋求更嚴格的規定來實現生產目標以支撐油價。

根據與阿布達比國家石油公司 (Abu Dhabi National Oil Co., ADNOC) 簽訂接收貨物合約的公司透露，ADNOC 已削減了對亞洲部分客戶的原油配額，不同等級的原油日產量減少了多達 23 萬桶。

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近幾個月來，石油交易員一直在密切留意來自阿聯的石油流量，因為阿聯比及 OPEC + 成員國試圖捍衛不斷下跌的油價。布蘭特原油期貨自 7 月初以來已下跌 16%，至每桶 74 美元附近。

儘管該組織編制的數據顯示，阿聯基本上遵守每天 291.2 萬桶的產量配額，但一些交易員一直持懷疑態度。國際能源總署 (IEA) 在巴黎的估計顯示，產量可能要高得多。

對於上述報導，ADNOC 沒有回應置評請求。截稿前，明年 1 月交割的西德州原油期貨上漲 1.04%，至每桶 70.73 美元；明年 2 月交割的布蘭特原油期貨上漲 0.83%，至每桶 74.02 美元。

阿聯一直渴望利用最近增加的產能提高收入，並將數十億美元的投資貨幣化。ADNOC 表示，其日產量可達 485 萬桶，比 OPEC + 的限制高出近 200 萬桶。

近年來，阿聯運用其產能的決心導致與 OPEC + 領導國沙烏地阿拉伯的衝突，威脅要破壞整個聯盟，儘管每次都能找到妥協方案。

OPEC + 的領導高層已向幾個成員國施壓，因為他們未能履行年初達成的減產協議，尤其是伊拉克、哈薩克和俄羅斯，這 3 國一再承諾將更能遵守規定。

然而，儘管近幾個月來已取得了相當大的進展，但這 3 國還沒有真正開始削減額外的產量，以補償最初的生產過剩。

OPEC + 上周再次同意推遲重啟停產的計畫，因為中國需求疲軟和美洲產量激增可能會引發新的全球供應過剩。該組織現在計劃從明年 4 月起開始一系列每日 12 萬桶的適度增產。

作為對組織目標承諾的一種姿態，阿聯同意推遲每日額外增產 30 萬桶的計畫，此前該計畫是對其產能擴大的認可。

IEA 估計，阿聯的產量約為每天 325 萬桶，而非依照規定每天 291.2 萬桶。油輪追蹤數據顯示，光是該國的石油出口量就可能高達每天 386 萬桶，顯示產量可能更高。