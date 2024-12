台商大回流！微星、安勤及宏正等11家企業 擴大投資逾261億

MSI 微星科技多年來除了專注於研發、製造及銷售主機板、顯示卡、筆記型電腦、電競螢幕及 PC 週邊產品之外,近年來也擴展至伺服器、服務型機器人、充電樁及車用電子等 AIoT 產品,行銷全球超過 120 個國家,已成為 AI PC 及 AIoT 領域的領導品牌。為因應 AI 世代發展,MSI 微星科技將在桃園龜山工業區興建新廠及設立研發中心,投入於 AIoT 產品的研發及製造,提升公司產能效率及競爭力。新廠房將建置太陽光電設備、能源管理系統,並規劃取得綠建築標章,致力於環境永續發展。



安勤科技為臺灣領先的工業電腦製造商,產品廣泛應用於智慧醫療、製造、零售、交通、能源等領域,並遠銷歐洲、美國、亞洲等地。為提升現有產能與優化生產流程,安勤科技宣布斥資近 36 億元於新北市中和區興建智慧化新廠及研發中心,導入 AI 及 AR 等先進設備,提升產品品質之精度及準度,更符合市場快速變動的需求,亦提升客戶信任與滿意度。該廠亦配置太陽能光電系統、高效能冰水主機等節能設備,全面落實減碳目標,展現企業智慧製造與綠色創新的決心,並為臺灣經濟與環境永續貢獻力量。



宏正自動科技為全球智慧製造及物聯網方案領導廠商,可應用於物聯網、雲端運算與高科技製程。公司產品行銷全球,除了獲得台灣精品奬的認可,並接連榮獲德國 iF 設計獎、Red Dot 紅點設計獎及日本 Good Design 優良設計奬殊榮。為有效提升產能利用率,並因應未來 AI 伺服器機房需求成長,宏正計劃投入逾 11 億元於桃園楊梅區新建節能減碳的綠建築廠房,導入高速沖孔及光纖雷射複合加工設備,並配置全自動物料管理系統,以提升生產效率及產品品質。新廠將建置太陽光電儲能設備、節水設備與雨水回收系統等,推動節能減碳措施,也實現其對 ESG 永續經營的承諾。



中聯資源由中鋼與水泥公司共同投資設立,是國內規模最大爐石粉產銷業者及資源再生專業公司。公司以提供高品質綠色建材為核心,致力於推動循環經濟與減碳,展現其在環保建材產業的領導地位。為提升產能並因應設備老化問題,中聯資源將投入近 6 億元增建產房及產線。新產線將導入節能研磨技術與 ISO 50001 能源管理系統,有助於降低用電成本與碳排放。中聯資源將持續以循環經濟為核心,推動副產物加值應用,實現「綠色製造、永續未來」的願景。



專業研發及製造黃油槍及氣動緊固件工具的金舟機械,以自有品牌「ALBA®」享譽國際,並擁有多項專利。公司成功開發全球第一把單連發氣動黃油槍,展現創新實力,產品榮獲台灣精品獎銀質獎,並取得 ISO-9001、ISO-14064-1 及 CE 等國際認證。其優質產品行銷全球,包括亞洲、美國及歐盟等地。為提升市場競爭力,金舟機械斥資近 3 億元於南投縣草屯手工藝產業園區建設智慧化工廠。導入國際標準自動化生產設備及數位化管理系統,並配備太陽能光電系統,以降低碳排放,響應政府推動的永續發展政策。



永鉅精密為臺灣唯一超大型金屬加工機製造商,成功研發全臺第一台 CNC 動柱動樑型巨型龍門銑床。公司以自有品牌 FOUR-STAR 行銷全球,並擁有 ISO-9001、CE 國際認證及六項專利技術。永鉅精密於 109 年首次申請中小企業投資方案,為擴大產能及滿足市場需求,再度申請第二案,投入近 8 億元於彰化縣中科二林工業園區建置新廠,導入智慧工廠,全面升級生產效率與技術能力。廠房將設置太陽能板發電與廢水回收循環系統,提升競爭力同時為永續發展貢獻力量。



專精於加工治具與自動化機械開發的芊達精密,擁有 ISO 9001 及 AS 9100 國際認證,深耕航太與汽車零組件製造領域。為拓展國際市場,於嘉義科學園區投資近 4 億元新建智慧化廠房,全面導入人工智慧(AI)技術與應用包括客製化智慧油壓治具、故障預測、精度補償與智慧化機器人應用等,實現自動化生產,為客戶提供高品質的製造方案。同時,新廠設置太陽能發電系統、能源管理系統,積極減少碳足跡,響應全球永續發展目標。未來將持續深化 AI 應用,積極參與國際合作與技術交流,朝向全球領先的智慧製造供應商邁進。



元樟生技專注於人工敷料及新藥研發,其產品—SIPSIP® Foam 泡棉傷口敷料,通過臺灣衛福部的查驗審查及美國 FDA 的註冊許可,並且在日本 PMDA 取得醫材許可,展現卓越的國際競爭力。為擴大市場版圖,公司決定投資 4 億元建置新廠及研發營運中心。新廠將整合先進自動化生產技術,採用 RPA(機器人流程自動化)及 Uipath 軟體,以實現業務與 IT 操作的全面自動化,提升效率並優化製程。另將設置太陽能發電系統、低碳排設備與使用綠建築建材,展現出公司對環境保護的承諾,推進其綠色永續發展的目標。



律動醫創從事健身飛輪車及復健輔具產品的設計與製造,擁有來自健身產品領域的專業,具備關鍵製程的設計開發能力,以精準健康及數位轉型為設立宗旨,除在國內市場立足外,已成功拓展至美國、加拿大、英國及歐洲各地,並已取得多項國際專利。為擴大產能及提升生產效率,實現自行生產營運的長遠目標,律動醫創在臺南市新吉工業區投資逾 5 億元興建新廠房。導入自動化設備,並結合 ERP 與 MES 系統,建立智慧化生產線。公司新建廠房亦規劃取得銀級綠建築認證,以減少碳足跡,支持永續發展。此次投資將新增 105 個就業機會,為臺灣經濟發展與社會福祉作出貢獻。



信富紡織為國際知名品牌布料代工及成品供應的領導廠商,自 109 年通過首案中小企業投資方案以來,持續深化服務能力並鞏固市場地位。為推動永續發展與智慧化轉型,近日再度申請第二案,計劃投資近 3 億元於臺中市清水區新建智慧化廠房並進行設備升級,全面導入物聯網技術及優化並整合 ERP 系統,規劃 AI 生產管理的架構,以實現生產資訊的即時掌控與高效排程,提升數位化管理效能。此外,公司在廠房屋頂設置太陽能板,並加強生產製程中的污染防治與處理,善盡企業對社會的責任,達到永續經營的目的。



全臺生鮮批發「地瓜王」慶全科技農業 (股) 公司,獲得農產品產銷履歷(TAP)驗證,更獲得 TAF 評選為 GLOBALG.A.P. 甘藷試辦農場。為提升甘藷產業競爭力及擴大營業規模,公司投資逾 2 億元於彰濱鹿港工業區打造甘藷加工廠,結合智能化生產技術與自動化冷凍倉儲系統,搭載 PLC 控制系統,確保每批甘藷均達高品質標準。產品線除生鮮甘藷外,更涵蓋烤甘藷、甘藷脆片及地瓜泥等多樣化加工產品,以滿足市場多元需求。此外,新廠將設置太陽能系統,也將配合農業部進行碳盤查,實現節能減碳,也促進甘藷產業升級轉型,使臺灣的甘藷產品也能成為臺灣農產品之光。