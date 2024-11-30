〈台商回流〉又6家擴大投資台灣 昇陽半導體斥25億在台中港區擴廠

昇陽半導體自成立以來，從事晶圓再生及晶圓薄化製程服務的研發、製造及銷售，應用於半導體 IC 製造製程監控、消費型和工業用電子產品及汽車等電子元件。公司於 108 年及 110 年通過第一案及第二案根留臺灣投資方案，隨著半導體需求快速成長，積極在臺擴充產能，計劃再加碼投資第三案，將斥資 25 億元在臺中港科技產業園區擴建現有設施，不僅擴充產能規模，也強化臺灣生產基地的優勢。將引進智能化全自動搬運設備，搭配空中走行式無人搬運車（OHT），以提升製造競爭力與效率。



中鋼焊材廠已於 110 年申請台商回台方案興建仁德二廠及企業中心，由於現有永康廠老舊，可能危及員工安全，亦限制生產動線優化及未來發展，公司決定再投資第二案，於臺南市永康區斥資近 3 億元新建廠房及增設自動化設備，導入智能化監控，增購自動化連切設備、不鏽鋼細徑伸線機等，縮短生產流程，提高機械稼動率，並在節省人力的情況下提高產能。



國內知名半導體設備大廠致力於半導體、光電相關產業設備及耗材代理，並提供高科技廠房整廠系統工程服務，以及精密設備組裝及測試；行業涵蓋半導體、光電產業等高科技領域，近年更多元跨足智慧城市及智慧醫療等領域。為因應未來深耕臺灣的需求，公司將在臺南市南科園區結合 AI 智慧、永續減碳以及綠建築概念打造全新智慧新廠房及擴建現有設施。



為應對市場需求的快速增長，弘展雷射將於桃園市蘆竹區投資近 2 億元擴增板金產線，增購光纖雷射切割機、CNC 數值控制折彎機及自動板材倉儲設備等，導入智慧機械和 MES 製造執行系統軟體，搭配 ERP 系統，實現自動化、智慧化工廠的目標。



厚森實業專業生產包裝材料，產品包括 PSP 免洗餐具、超市生鮮托盤、泡麵碗、化妝品容器托盤及積層板材等。公司致力於不斷改進 PE 膜生產技術，並獲得 ISO-9001 認證。為提高生產產能及競爭力，公司在雲林縣虎尾鎮投資 2 億元興建新廠房及擴建現有設施，增購塑料擠出流延薄膜機組，導入數位智慧化生產流程。



安鼎農牧專門從事飼料生產，提供的產品包括飼料、輔助飼料及原料，廣泛應用於家禽和家畜養殖。為掌控生產過程，提供高品質、安全可靠的動物飼料，公司將投資 10 億元在高雄市梓官區興建廠房及增添混合機、製粒機等設備，並導入自動化技術系統、物聯網與大數據分析系統，有效提升生產效率和產品品質。