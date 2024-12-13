〈凱基投信展望〉2025高股息ETF息率估5-6% 總報酬才是王道！

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-13 14:49

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台股高股息 ETF 從狂熱到降溫？債市送分題反變成送命題？凱基投信今 (13) 日點出台灣 ETF 投資「股票不當股票買、債券不當債券買」二大獨有特性，並給予投資人五個提醒，強調總報酬才是王道，展望 2025 年，台股股息率跌破 3%，來到歷史新低，經理人預估，明年高股息 ETF 息率落在 5-6% 較為合理，台美股市仍為投資標配，穩健型投資人建議可採股 6 債 4 策略。

凱基投信總經理張慈恩表示，投資 ETF 掌握五大金律，就能化被動投資為主動出擊，首先，ETF 機制設定決定命運；第二，追求 ETF 總報酬才是王道，避免賺了股息卻忽略機會成本；第三，把股票當股票買，追求資本利得；第四，把債券當債券買，鎖定債息收益；第五，落實投資的根本「化繁為簡」，善用資產配置，實現複利的力量。

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如果股息率不再那麼香，投資人如何當股市包租公？

凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金 (00915-TW) 經理人施政廷表示，2025 年投資高股息 ETF，追求總報酬目標將更加重要，因為台股未來 12 個月股息率已跌破 3%，來到歷史低點，2025 年投資人宜下修對股息的期待；若仍抱持過去的存股想法，只看張數、不問股價，可能得面臨資本利得減損，與配息縮水，導致資產越配越薄，反而失去投資的初衷。

施政廷指出，儘管台股明年股息率掉到 2.97%，但也不必太悲觀，相較日韓等主要市場仍表現不俗，預估明年台股高股息 ETF 息率落在 5-6%，投資人對於股息要有合理的期待。

施政廷強調，股息高低固然重要，但千萬不要忽視複利效果所創造的報酬威力，才是長期累積資產的關鍵；高股息 ETF 雖然強調相對高配息，但成分股畢竟仍是股票，把股票當股票買，追求資本利得，聚焦總報酬，才能享受複利的效果。

「債市送分題」延後上演 美債殖利率高檔恐成常態

市場熱議所謂「債市送分題」，卻在美國財政赤字、關稅新政、通膨隱憂等多重因素影響下，帶動美國公債殖利率居高不下，送分劇情延後上演，凱基美國非投等債 (00945B-TW) 經理人鄭翰紘表示，過去兩年的低利率環境其實不易在 2025 年複製重現，因為觀察過去 60 年的美國 10 年期公債殖利率走勢，可以發現 4%~5% 的美國 10 年債殖利率或許才是常態，與其一味追求會受利率、利差牽動有漲有跌的資本利得，持續累積的票息收入，更適合作為債券長期總報酬的主要來源。

鄭翰紘認為，短期內公債殖利率下行空間有限的情況下，債券 ETF 投資建議鎖定存續天期偏中短、中段信評的債種，並適度承擔信用風險，以換取利差優勢，兼顧追求債息目標。

台美股市為標配 化繁為簡抓緊 ETF 三大核心配置

凱基投信表示，展望 2025 年，股債 ETF 雙向配置依然是在震盪市場下，長治久安的較佳策略，台美兩地股市建議納為標配，台股以市值與高股息型為核心，並適度搭配主題型參與長期趨勢；海外核心配置以美股為主的 ETF，再彈性搭配主題型掌握趨勢商機；債券型 ETF 則以天期偏中短、信評居中的非投資等級債與投資等級債合組長期核心部位。