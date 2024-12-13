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鴻海強化IC設計布局 增資能創半導體5.93億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-13 19:07

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鴻海增資能創半導體5.93億元。(鉅亨網資料照)

鴻海 (2317-TW) 今 (13) 日代子公司鴻元國際投資公告，增資旗下 IC 設計公司能創半導體(PowerX)，交易金額上限 5.93 億元，累積持股金額不超過 12.9 億元、持股比重不超過 98.97%。

能創半導體於 2023 年 6 月成立，並取得鴻海與國巨 (2327-TW) 合資的國創半導體分割之 IC、功率元件、SiC 元件 / 模組部門，目前能創半導體董事長由鴻海董事長劉揚偉親自擔任、執行長則為林志杰。


根據能創官網，公司主要開發類比 IC、功率半導體模組、IC 整合解決方案等產品，提供完整的 IC 產品組合與不缺料供應予車用客戶、資通訊客戶，及策略投資的系統廠商股東所需的半導體。

目前能創產品包含照明 LED 驅動器 (Lighting LED Driver)、監控 & 重置 IC(Supervisors & Reset ICs)、單通道輸出線性穩壓器 (Single Output Linear Regulators)、降壓控制器 / 轉換器 (Buck Controller/Converter) 等。

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鴻海半導體IC

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