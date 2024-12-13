〈房產〉第七波打房建商來不及煞車 全台10月建照發放量反向大增
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-13 10:24
台灣央行 9 月底推出第七波信用管制措施，全台房市買氣急凍，但不少建商煞車不及，只能照步調推案，房仲業者依內政部數據，全台除農舍外住宅類建照核發數量，今年 10 月達 1 萬 2,628 宅，月增幅年增幅分別達 3 成與 1 成以上，且該數據也是自 2020 年以來同期次高。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，在央行推出各界評為「史上最嚴」的打房政策後的首個月份，建照核准數量卻不減反增，主要原因是建商申照與推案多需提早規劃，而 10 月以往為接續 928 檔期過後的推案旺季，加上自去年下半年新青案帶動一波房市多頭，不少業者重押此波年前最後銷售期。
另觀察六都建照核發數量狀況，不管是 10 月單月份或是今年前 10 月總計，以桃園、台中市增幅最為明顯，賴志昶認為，桃園建照量大增主因仍是北部房市外溢，雙北房價持續高漲，「脫北者」效應明顯蔓延至房價相對親民之桃園市，且桃園各重劃區議題濃厚，吸引開發商進駐插旗。台中市自疫情過後一直是各大建商爭搶之地，且不僅是西屯、南屯等蛋黃區域，連海線、南台中等行政區都可見知名開發商身影，主因仍是市區有台中捷運加持，外圍區域又有重劃區等大型開發案挹注，不管蛋黃區、蛋白區皆房市議題不斷，讓台中成為建商兵家必爭之地。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，建照多寡實質反映新案市場供給，去年年底至今年上半年，受到新青安與市場氛圍帶動，投資買盤積極尋找價格尚有成長空間區域。
也因此可觀察到此波建商推案熱潮從蛋黃逐漸擴及到蛋白甚至蛋殼區，但在政府打房、限貸令與限期開發等壓力下，開發商若缺乏資金較易陷入困境，建議民眾購買預售應注意建商信譽與品牌，而若僅為投資需求而進場，需格外注意市場波動。
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