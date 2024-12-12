〈房產〉預售屋市場狂歡趴激情澆冷水 10月揭露量寫下20個月新低

據內政部實價預售最新統計資料顯示，10 月全台預售揭露量約 4600 件，數量創下近 20 個月新低，比農曆年節當月數量還少，相較今年 6 月景氣高檔時月銷 1.66 萬件相比，房市受銀行資金緊縮與央行第七波選擇性信用管制，直接有效降低民眾對於房價上漲預期，市場領頭羊預售市場也受到衝擊。

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統計顯示，10 月預售揭露量較 6 月的景氣高點大幅衰退，全台剩下近 4600 件，較 6 月的 1.66 萬件高峰期銳減近 7 成，主要都會區全面受到影響，台北市剩下不到 200 件，10 月平均一天成交 6 件預售，新北市也僅剩約 500 件，較 6 月景氣高峰衰退近 8 成，桃園市 1245 件，較 6 月高峰減少 57%，新竹縣市也剩約 200 件，台中市剩下 871 件，台南與高雄市都跌破月交易 400 件，除了桃園市以外，普遍都較 6 月景氣高峰時衰退 7 成。

曾敬德表示，預售市場上半年過熱，現在又進入單月 5000 件的谷底量，央行的相關政策的確讓市場短期相當震撼，由於量能已經大幅萎縮，接下來要觀察推案量較大的區域未來銷售狀況，一旦低量維持的時間拉長，有些漲太快與供給較多的區域，難免會出現價格壓力。

