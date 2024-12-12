〈房產〉買氣不振且供給趨緩 住展風向球分數愈走愈低創15個月新低　

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-12 10:44

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代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，11 月燈號維持綠燈，指標總分數 43.6 分為去年 9 月以來新低，風向球六大構成項目呈現「三升、一平、二降」，新成屋戶數、來客組數、成交組數上升，議價率持平，預售屋推案量、待售建案數則衰退。

住展發言人陳炳辰分析，剩下最後一個月的 2024 年，新案已無可期待，所幸因為上半年難能可貴的熱潮，預期北台灣的全年推案量來到史上新高，突破 1.4 兆元應為必然，打破 2013 年的 1.34 兆元。來年轉機尚不明朗，但雙北市的中正區、南港區、新店區、三重區、中和區、三峽區，與桃竹地區的中壢區、大園區、竹北市已有指標新案計畫登場，建商如何應對尷尬的青黃不接階段，市場拭目以待。

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陳炳辰指出，事實上需求面還是處於低檔，11 月追蹤指標建案平均來客組數每週仍不到 20 組，而為 18.8 組，較前月微增 2 組，平均成交組數每週是 1.6 組，比 10 月的 1 組小幅進步，增幅都屬有限，比對連續升息、禁止預售轉讓條例公布利空之際，賞屋量平均 20-30 組，成交也有 2-3 組，買盤觀望氛圍未解，且若非如台北市文山區，以及新北市三重區與林口區，和桃園市的中路重劃區等地個別大案拉抬，狀態將更為慘烈，市況好壞兩極，沒有品牌、地段加持案，寒風刺骨相當有感。

買氣不振，待售建案數同步走升，難以順銷，11 月來到 1017 案，是今年 6 月以來首次突破千件，宜蘭地區、桃園市皆見明顯的去化不良，時值年末入冬，宜蘭縣市地勢與天候對房市本就影響甚懼，加上又遇大環境利空，天不時地不利人不來，加深衝擊性。桃園市則在像大園區、觀音區等二線區，因投資潮創造的案量，面臨景氣逆轉，無力回天。

而從今年 3 月起連續數個月的爆量預售推案，終在 11 月冷靜下來，總計僅 600 多億元，相比前月腰斬，也是 9 個月以來最低，建商面對現實，態度轉攻為守，以拖待變，11 月不僅沒有破百億元指標案，相對亮點來到 80 億元量體新案竟是廠辦案，爲新北市林口區的「富創得林口 AI 新創園區」，住宅市場之蕭條可見一斑。稍具看頭，案量在 30-50 億元的則有新北市「新月大河」，與桃園市的「亞昕森丰」、「櫻花馥」、「宜誠中山北」、「合登領航城」，出於建商資產雄厚遂無懼進場。

新成屋在 11 月推出近 200 戶，雖比 10 月增 100 多戶，量體還是不多，由於先建後售本非主流，近年都是預售案天下，加上銀行房貸危機、央行限貸規範處處受限，合理表現平淡。而 11 月較值得一提的新成屋案乃新北市樹林區的「龍俊產業新園區」，戶數是 44 戶，量體約 22 億，又是廠辦案，打住不打商的政策凸顯住宅類以外產品的發展性。