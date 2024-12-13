BNP警告：川普關稅恐「永久衝擊」消費物價 美國恐陷入經濟停滯至2026年

鉅亨網編譯許家華 2024-12-13 12:04

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投資者對川普的關稅威脅不以為然，但法國巴黎銀行（BNP Paribas）卻警告，這些威脅可能會對美國消費者價格造成「永久性衝擊」，美聯準會（Fed）恐需因此維持較高的利率，以避免落到此境地。

BNP 預測，川普將會實施其大部分競選承諾，包括那些可能對美國經濟造成傷害的進口關稅，並表示這一假設與市場目前的定價存在明顯的分歧。

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過去兩週，美股持續上漲，納斯達克綜合指數在 12 月 11 日首次收於 20,000 點以上，聯邦基金期貨交易者也預測，Fed 到明年年底前將降息 4 次，每次 25 個基點，在在顯示出市場對經濟前景的樂觀情緒。然而，BNP 指出，市場參與者普遍認為，川普對關稅的強硬表態只是談判策略，這可能會導致對未來經濟狀況的過度樂觀。

BNP 報告強調，美國經濟原本預期 2025 年初軟著陸，但若川普的關稅政策和移民政策得以實施，將與其促進經濟措施相互抵消，從而陷入經濟停滯至 2026 年。該銀行預測，市場參與者將開始重新評估美國的通膨預期，並預測 Fed 減少降息次數，與當前市場預期的情況相悖。

BNP 報告中提到：「一些人認為，川普的政策（尤其是關稅）不會引發通膨，理由是（i）他不會實施這些政策，（ii）美元將完全抵消影響，以及（iii）不會有任何二次影響。我們認為這一框架是錯誤的。」BNP 認為，川普將會實施他的關稅威脅，即使不是完全實施。

BNP 預測，美國消費者物價將出現約 2% 的永久性衝擊，並對美國通膨產生暫時影響 (未來兩年期間)，但不會引發通膨失控。換句話說，BNP 預期，Fed 將會延長其限制性政策的實施時間，以保持長期通膨的穩定。

BNP 對未來一年的看法如下：

1. 川普的關稅政策將直接推高消費者價格約 80 個基點。BNP 的模型顯示，進口商品價格的上漲不僅會影響進口商品本身，還會通過二次效應影響整體價格水準。

2. Fed 主要利率目標上限應保持在 4.5%，假設下周會降息 25 個基點。當前的聯邦基金利率目標範圍為 4.5% 至 4.75%。

3. 預計兩年期、十年期和三十年期公債殖利率到 2025 年底將分別達到 4.55%、4.65% 和 4.8% (均高於明年第一季的預期水準)。

4. 美元對中國人民幣、墨西哥比索和加拿大元仍有上漲潛力。川普已呼籲對中國商品加徵 10% 的關稅，並對墨西哥和加拿大的進口商品加徵 25% 的關稅。

5. 隨著美元走強和 Fed 保持利率不變，預計在 2025 年下半年金價將受到壓制，儘管在明年初可能會創下新高。

6. 預計在 2025 年下半年，隨著關稅的實施，原油價格將面臨下行壓力。

最近的一系列數據顯示，美國的通膨問題可能比許多人預期的更加棘手。11 月的消費者物價指數（CPI）年增率回升至 2.7%，而生產者物價指數（PPI）則顯示出超出預期的 0.4% 的增長，這是經濟學家預測的兩倍。