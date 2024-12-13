降息！降息！降息！全球央行競相為「川普2.0」做準備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-13 10:28

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降息！降息！降息！一天內，三家歐系央行在短短數小時內先後降息，歐洲央行（ECB）、瑞士央行和丹麥央行的政策制定者周四（12 日）宣布降息，再度敲響了全球寬鬆浪潮的戰鼓，凸顯全球央行競相為「川普 2.0」做準備。

本周四最激進的行動來自瑞士央行。作為全球發達國家和主要經濟體本輪降息的急先鋒，瑞士央行當天意外宣布降息 50 個基點（預期為 25 個基點），距離零利率只剩 50 個基點。這是 2015 年 1 月瑞士突然宣布取消瑞郎兌歐元匯率 1.20:1 管制那天後，瑞士央行祭出的最大幅度降息。

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歐洲央行在周四晚間也宣布降息，將三大關鍵利率下調 25 個基點，這是歐洲央行連續第三次、今年來第四次降息。

拉加德說，一些管理委員會成員曾提議此次直接降息 50 個基點，但最終「大家一致認為 25 個基點是正確的決定」。

緊隨歐洲央行之後，丹麥央行昨日也宣布降息 25 個基點。

值得一提的是，周四政策寬鬆是上述歐系央行官員為川普明年 1 月上任做好準備的最後機會。目前，這些經濟體內部對經濟成長或通膨過低的擔憂，正逐漸超過對物價壓力的擔憂。

安聯首席經濟學家 Ludovic Subran 表示：「目前歐洲利率只有一條路可走——降息。真正的問題是，降息會持續多久。我認為，對歐洲央行而言，存在著一種風險：歐洲央行可能被迫以比預期更快、更大的幅度降息。」

在 Subran 看來，川普上台只會令歐洲大陸已經面臨的問題被進一步放大。「歐洲經濟正在與許多國內挑戰作鬥爭，而川普威脅要徵收貿易關稅，更是雪上加霜。」

事實上，對美國政府換屆的擔憂在世界其他地方也體現得很明顯。就在上述三大歐系央行行動之前，加拿大央行便已意識到南方鄰國提高貿易關稅的危險，在周三將利率下調了 50 個基點。