Google發表Android XR平台 將先在三星裝置上推出

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-13 14:10

‌



Google(GOOGL-US) 表示，將於周四 (12 日) 推出基於 Android 的新 XR 平台，以適應人工智慧功能。公司表示，這一平台名為 Android XR，將支援不同裝置上的應用程式開發，包括頭戴式裝置和眼鏡。

Android XR 的首個開發者預覽版已經支援現有工具，包括 ARCore、Android Studio、Jetpack Compose、Unity 和 OpenXR。

‌



Google 表示，Android XR 將首先與三星製造的 Project Moohan 頭顯一起推出，這一設備將於明年上市。三星、Google 和高通 (QCOM-US) 去年初宣布合作生產 XR 設備。

根據 Google 在部落格的發文，Google 的目標是將 Android 的成功經驗拓展至 XR 領域，打造一個涵蓋頭戴式裝置和眼鏡的全新運算平台。Android XR 平台旨在提供更自然、更具對話性的電腦互動體驗，並透過 AI 技術賦予 XR 裝置理解使用者意圖和周遭環境的能力。

Google 希望透過 Android XR 平台促進一個蓬勃發展的開發者和裝置製造商生態系統。

Android XR 建立在 Android 系統的基礎之上，這意味著現有的 Android 應用程式和工具可以輕鬆地移植到 XR 裝置上。平台支援開發各種裝置的應用程式，包括頭戴式裝置和眼鏡。

平台的重要特色，是會整合 Gemini AI。 Gemini 是 Google 的 AI 助理，將在 Android XR 平台上扮演重要角色，讓使用者能透過語音控制裝置、查詢資訊和執行任務。

Google 鼓勵開發者、裝置製造商和創作者加入 Android XR 平台，共同打造 XR 生態系統。

為搭配平台使用，Google 重新設計了 YouTube、Google TV、Chrome、Maps 和 Google Photos 等應用程式，以提供更沉浸式的 XR 體驗。

Google 表示，將繼續與三星、高通、Magic Leap 等合作夥伴合作，共同推動 Android XR 平台的發展。