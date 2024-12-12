川普關稅將導致貿易緊張！近四分之三日企認為川普上任後將對商業環境造成影響

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-12 11:02

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《路透社》最新調查顯示，近四分之三的日本企業預期川普下一屆美國總統任期將對他們的商業環境產生負面影響，並指川普關稅和貿易緊張局勢是令人擔憂的原因。

川普將在下月重返白宮，此前威脅對中國輸美商品徵收超過 60% 關稅。接受《路透社》調查的經濟學家預測，這些初步關稅可能會從明年初開始徵收，中位數估計為 38%，預測範圍為 15% 至 60%。

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川普還威脅對來自加拿大和墨西哥的商品徵收 25% 關稅，而日本有好幾家車廠都在墨西哥設有工廠。

日本一家機械製造商的經理說：「很難預測他的政策，這使得我們的客戶公司很難做出投資決策。」

雖然 73% 日本企業表示，川普第二任期對他們的商業環境不利，但其餘受訪者認為會產生積極影響，因川普料將透過減稅擴大美國內需，並可能修訂能源和環境政策。

當被問到將如何因應川普提高關稅時，三分之二的受訪者表示，他們的商業戰略不太可能改變，但 22% 稱將削減成本，另有 8% 表示將努力擴大在美國以外市場的業務。

這項調查由日經研究公司為《路透社》在 11 月 27 日至 12 月 6 日進行，共調查 505 家日本企業，其中 236 家匿名受訪。

儘管很多人擔心川普影響，但有一半受訪者預期下一財年的利潤會增加，約五分之一預估利潤將較一年前下滑，其餘企業則預估將大致持平。

至於日元表現，約 60% 受訪者預期明年兌美元匯價將在 140 到 150 日元之間。由於美日利差巨大，日元多年來一直承受壓力，今年 7 月兌美元觸及近四年低點 161.96。

調查還顯示，略多於一半的受訪者表示，對日本央行 (BOJ) 總裁植田和男在 3 月結束負利率後實現貨幣政策正常化的能力持積極看法，但有 24% 不看好植田。