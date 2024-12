中華電信十度榮獲「世界品牌獎」國際殊榮 卓越品牌形象獲得高度肯定

中華電信 (2412-TW) 繼今年 9 月榮獲美國知名媒體《Newsweek》評選為「2024 全球最值得信賴企業」後,近日再於英國世界品牌論壇 (World Branding Forum) 公布的「2024-2025 年世界品牌獎」(2024-2025 World Branding Awards) 第十度榮獲「年度品牌獎:台灣最佳電信業者」(Brand of the Year Awards: Telecommunication-Mobile in Taiwan) 殊榮。