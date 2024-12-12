中華電信十度榮獲「世界品牌獎」國際殊榮 卓越品牌形象獲得高度肯定

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-12 19:09

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中華電信 (2412-TW) 繼今年 9 月榮獲美國知名媒體《Newsweek》評選為「2024 全球最值得信賴企業」後，近日再於英國世界品牌論壇 (World Branding Forum) 公布的「2024-2025 年世界品牌獎」(2024-2025 World Branding Awards) 第十度榮獲「年度品牌獎：台灣最佳電信業者」(Brand of the Year Awards: Telecommunication-Mobile in Taiwan) 殊榮。

憑藉著卓越的服務，中華電信從全球 66 多個國家、927 個品牌、超過 10 萬名消費者票選中脫穎而出，再次成為台灣電信品牌中唯一獲得世界級肯定者，同時，也是過往 11 年來獲得世界品牌獎肯定次數最多的台灣企業。

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「世界品牌獎」旨在表彰全球優秀品牌的卓越成就，每年依據「企業品牌價值」、「線上票選」及「國際市場調查研究」進行評比，今年有超過 10 萬名消費大眾參與提名及票選過程，最終選出年度最具代表性品牌，平均而言，每個國家 / 地區僅五個品牌獲選。

中華電信再次獲獎彰顯出其不斷追求卓越服務與品質的表現受到國際肯定，品牌領先地位無可撼動。

堅實的網路韌性 優質的客戶服務 造就非我不可的品牌信任

中華電信董事長簡志誠表示，身為台灣電信業的領導品牌，中華電信長期致力建構通訊網路基礎設施，積極強化台灣通訊網路韌性；以地面網路為基礎，建置廣涵蓋的 4G/5G 行動寬頻和高速光纖寬頻網路，提供客戶高速上網與語音通訊服務，確保所有客戶皆能享受穩定、順暢的通訊服務。

同時，持續擴充國際海纜，並透過微波頻寬、衛星通信，全面強化離島網路備援能力，另亦導入高軌、中軌及低軌衛星，致力提供全台地、海、星、空全涵蓋、無時差且高可靠的通訊服務，以滿足政府、企業及個人無時無刻、無縫連網的需求。

根據數位發展部發布最新的全國行動寬頻網路效能速率量測計畫結果註，中華電信 5G 網速於全台 22 縣市的定點、捷運、高鐵、台鐵、及國道與快速道路全面勝出，一般道路網路近乎完勝，凸顯中華電信 5G 網路涵蓋及容量品質卓越，讓民眾不論是在定點或通勤移動時，都能獲得最佳的 5G 服務。

除了優異的網路品質外，中華電信重視與客戶的長期關係，秉持「以客戶為中心」的理念，推出導入最新 AI 技術的全方位智慧客服系統，並推動數位化服務等措施，希望讓客戶獲得更快速、準確且溫暖的服務體驗。

近期，中華電信於 2024 CSEA「卓越客戶服務大獎」中領先同業囊括 30 個獎座殊榮，成為最大贏家，即體現中華電信用心提升客戶體驗的努力備受客戶肯定，造就最值得客戶信賴的首選品牌。

AI 賦能催動產業智慧升級 伴隨台商挺進國際

簡志誠指出，隨著 AI 蓬勃發展，中華電信持續扮演數位生態系統「賦能者」及「協創者」角色，推動以 AI 為首的七大創新技術，對內，以創新技術協助優化智慧客服、打造智慧門市、排除網路障礙、預測障礙，並運用於處理文件資料、程式生成等，有效提升整體效率。

對外，以創新技術推動智慧交通、智慧製造、智慧能源、智慧醫療、車聯網、智慧主權雲等，並協助政府及企業進行數位轉型及城市建設，將 AI 應用落實到營運，驅動台灣產業升級。

中華電信 11 月甫於全球知名顧問公司 IDC（國際數據資訊）舉辦的「2024 IDC 未來企業大獎」中，以「全方位雲化轉型，打造永續 AI 新世代」榮獲台灣「2024 最佳數位基礎架構獎」(Best in Future of Digital Infrastructure)，即展現中華電信推動數位轉型並加速業務創新的成效亮眼，屢獲國際肯定。

此外，中華電信是台灣唯一於全球廣設海外據點且全球網路布局最完整的電信業者，憑藉此厚實的實力，中華電信伴隨台商挺進國際，提供海外當地客戶及台商建廠所需之 5G 專網、IDC、全球雲網、資安等 ICT 資通訊整合服務，真正做到「台灣企業去哪裡，中華電信就在哪裡！」，是台灣企業在國際打拼的最佳夥伴。

台灣電信品牌最佳首選 中華電信永遠走在最前面