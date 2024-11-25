中華電信攜手NTT推進IOWN 合作跨國全光網路創新應用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-25 19:30

‌



中華電信 (2412-TW) 攜手日本電信電話株式會社 (NTT) 去年簽署 MOU，一同推進 IOWN 技術演進與落地應用，並在今年 8 月啟動全球首例國際 IOWN 全光網路，成功連接台北與東京，且更於 NTT R&D Forum 2024 展會中展示創新應用概念驗證。

中華電信與 NTT 基於跨國全光網路，展示超低延遲互動沉浸式應用，讓台日兩地的使用者加入虛擬展演廳共同觀賞 VR 表演與互動。透過 IOWN 全光網路技術的大頻寬與低延遲特性，雲端渲染高畫質 VR 影像可以讓使用者的終端設備大幅輕量化，並且不易產生觀賞時的暈眩，可望發展成為消費者虛擬展演和產業界遠端操作的創新解決方案。

‌



中華電信技術長暨執行副總黃志雄於今 (25) 日親自帶隊，赴日參加盛會，深化與 NTT 的技術合作與情誼，持續實現各種 IOWN 的應用情境，加速向全球推廣 IOWN 技術。

黃志雄表示，中華電信與 NTT 共同啟用世界首例的跨國全光網路，為許多創新應用服務提供大頻寬低延遲的傳輸效益，並且支撐分散式跨雲運算，將繼續推動 IOWN 技術落地發展，提供客戶更好的服務、提供社會大眾更智慧更好的生活環境。