〈台達電布局氫能〉南科百萬瓦級實驗室啟用 打造水電解製氫與氫燃料電池測試平台

鉅亨網記者彭昱文 台南 2024-12-12 16:31

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台達電 (2308-TW) 今 (12) 日宣布，正式啟用全台首座百萬瓦 (MW) 級水電解製氫與氫燃料電池測試平台「台達淨零科學實驗室」，並攜手中鋼集團、中油、台電等合作夥伴，實現氫能產業材料本土化、接軌國際能源轉型趨勢。

台達電董事長鄭平表示，氫能提供了關鍵的減碳路徑，這座測試平台不僅為台達氫能技術研發奠定基礎，更助力台灣氫能技術創新，進一步串聯本土氫能供應鏈布局，有助於增強能源自給率，並在全球氫能市場中強化競爭優勢。

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台達電氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭表示，氫能源普及的挑戰在於如何有效提升效率，因此，除了鎖定業界最高效率的固態氧化物水電解製氫 (SOEC) 及固態氧化物燃料電池 (SOFC) 技術外，更研發出全台唯一 SOEC/SOFC 自製量產的電池堆性能測試機台。

目前台達電投入研發的固態氧化物燃料電池技術，已參與微電網測試，結合再生能源、儲能設備和電力管理系統，協助客戶打造低碳高效的分散式電網應用及能源管理解決方案。

固態氧化物水電解製氫技術則結合工業製程熱回收，以水蒸氣生成的氫氣應用在不同的製程，此技術適合協助鋼鐵業進行減碳，及協助傳統化石燃料能源公司進行碳中和燃料生產及轉型。