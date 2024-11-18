中華電信榮登美媒Newsweek「全球最值得信賴企業」榜單

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-18 19:12

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國際知名媒體《Newsweek》新聞周刊日前公布「2024 年全球最值得信賴企業」(World’s Most Trustworthy Companies 2024) 評選結果，中華電信 (2412-TW) 於全球近 6000 家受評企業中脫穎而出，榮登全球排行榜單，是台灣唯一入榜的電信業者，並在全球 11 家入榜電信運營商中名列前茅。

《Newsweek》為美國前三大新聞週刊之一，透過受訪者調查及市場分析，針對客戶信任、投資者信任、員工信任等三大指標面向綜合評比，受評企業及受訪者範圍涵蓋全球 20 個國家、23 個產業、近 6,000 家企業，最終評選出全球最值得信賴之 1,000 家企業；今年首次將台灣納入調查，中華電信即榮登上榜，彰顯中華電信的品牌信任深植人心，也讓台灣企業的傑出表現被世界看見。

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中華電信董事長簡志誠表示，非常榮幸獲得國際級的肯定，身為台灣電信產業領導品牌，致力成為最有價值且最值得信賴的資通訊公司，瞭解「信任」是所有關係的根本，也是企業永續營運的基石，唯有員工、客戶、投資人及所有利害關係人相信企業重視其所關心的議題，品牌信任感和忠誠度才能隨之延續，企業也才能在快速變遷的環境中穩定前行，因此，將持續秉持創新與用心，傾聽所有利害關係人的聲音，致力創造互惠共贏。

堅實的技術優勢及優異的服務品質 深獲客戶信賴

中華電信能獲得客戶的長期信賴，源自於穩定且卓越的服務品質，及對專業與誠信的堅持；中華電信不僅獲得國際測速權威機構認證為全台最廣行動網路涵蓋、最快行動網速，更是全台唯一能夠提供涵蓋陸、海、星、空 360 度綿密網路的電信業者。

面對 AI 與雲端運算技術發展趨勢，產業對於高速且低能耗之傳輸需求持續提升，中華電信積極接軌國際、引進前瞻的新一代通訊技術，日前更與日本 NTT 合作啟動全球首例國際 IOWN 全光網路，實現大頻寬、低延遲、低功耗的優質網路傳輸，未來結合 AI 及 XR（AR/VR）等創新技術，將可打造更多元且便利的創新應用。

此外，中華電信持續強化偏鄉及離島地區的網路建設，致力縮短城鄉數位落差，2023 年，公司舉辦了超過 80 場「智慧學堂」，惠及超過 3000 人次，幫助學童與樂齡長者輕鬆掌握數位技能，落實數位平權目標。

卓越公司治理及透明誠信的資訊揭露 獲得投資人肯定

中華電信對專業的堅持同樣體現在對利害關係人與投資人面向上；中華電信作為於美國紐約證券交易所所與台灣證券交易所雙重掛牌公司，積極響應國際最佳實踐強化公司治理，並遵循國際最高標準，確保資訊透明、即時且公平揭露。

同時，精進公司與投資人間雙向溝通與議和，以多元方式協助投資人更全面地瞭解公司之經營、策略與發展，進而獲得國內外投資人與分析師的高度肯定，今年公司即榮獲 FinanceAsia 雜誌台灣跨產業「最佳投資人關係」銅獎殊榮，是台灣電信業唯一獲獎業者。

此外，意識到利害關係人對公司就氣候變遷議題因應的關心，中華電信於今年 7 月初即發布自然相關財務揭露 (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD) 英文版報告書，為台灣首家發行 TNFD 報告書之電信業者，後更以中、英文版併行的方式讓國內外利害關係人清楚瞭解公司面對自然相關風險之評估與因應；公司種種積極且具體的作為贏得了投資人對公司長期價值的高度信心與信賴。

員工福利政策與時俱進 友善職場環境讓員工幸福感滿滿

面對企業內部，中華電信表示，員工是公司最重要的資產，因此，公司致力打造多元、平等、共融的幸福職場環境，並提供諸多優於法令規定的福利制度，來支持員工的職涯發展及家庭生活，像是提高生育補助及產假 13 周、舉辦員眷集團婚禮、打造全臺第一家電信公司職場互助教保中心.. 等，都是希望協助同仁均衡家庭生活與事業發展，讓員工能安心工作、放心生養兒女。

此外，中華電信考量到不同年齡層員工需求，推出「員工全齡照護計畫」，具體實踐「幼有所長、壯有所用、老有所終」的理念。中華電信 9 月甫榮獲「天下人才永續獎」大型企業服務業組第一名殊榮，即彰顯公司用心培育人才、提升人才福祉、打造幸福職場的具體作為，受到員工及各界肯定。