中華電信打造5G加速器 持續為台灣新創注入動能

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-22 19:06

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中華電信 (2412-TW)2018 年推出台灣首個電信 5G 加速器，累積 6 年已吸引 74 家新創團隊加入。中華電信透過實際行動投入 5G 加速器，以培育台灣在地新創，期許成為賦能新創團隊的最佳平台，為台灣產業持續注入成長動能。

董事長簡志誠表示，中華電信運用 5G 優勢技術積極導入生成式 AI，進一步提升內部效率，並以 AI 賦能協助政府與企業加速 AI 化數位轉型，將 AI 智慧應用落實到營運，協助智慧新興應用與研發加速發展，驅動企業落地實證及產業轉型升級，更助力新創公司提高國際能見度與競爭力。

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總經理林榮賜則表示，中華電信致力運用 AI 賦能，協助台灣各產業啟動數位轉型，引導新創公司深化應用生成式 AI，以及導入 AI 打造智慧管理，是台灣創新產業關鍵的助手。

此次，中華電信 5G 加速器攜手第六屆獲選新創公司，參與 11 月 21 日至 11 月 23 日創新創業嘉年華「Meet Taipei」。參與新創公司團隊具備「AI 創新應用」及「AI 產業轉型」的服務特色，包括 Authme 數位身分、沃龍工業、岳鼎智慧、律果科技、智穎智能、愛吠的狗、電豹、擁樂數據、鎮鎧科技，以及內部育成中心的 Invent AI 團隊等，涵蓋了軟體、硬體及手機應用等多個領域。