〈房產〉政大永慶房價指數：竹科連續4年第三季指數漲幅達雙位數

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-11 11:47

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由政大不動產研究中心和永慶房產集團合作的「政大永慶房價指數」推出新的產品房價指數數據，數據顯示，新竹科學園區近四年房價指數年增幅皆有雙位數漲幅，漲勢相當凌厲。而南科台南園區於 2021 第三季至 2022 第三季漲幅也相當凶猛，每年都有 2 成以上的增幅，

但是自 2023 年第三季指數年增幅出現下滑，2024 第三季指數首現負成長，當地房價是否已達高點，值得持續關注。

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永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，科學園區為台灣科技發展的重要基地，大量產業進駐後帶動龐大的人才需求，吸引不少人口湧入，帶動區域房市發展。受到 2020 年新冠疫情影響，及中美貿易戰牽動全球經濟，台灣受惠轉單效應，台灣科技產業斬獲豐碩、產業發展亦不斷有利多釋出，使科學園區周遭房市除自住買盤之外，亦獲得投資族群青睞，抬升周邊房市熱潮。

「政大永慶科學園區中古屋房價指數」數據顯示，新竹科學園區周遭房市近四年房價指數都有雙位數成長。郭翰分析，竹科為全台最熱的房市區域之一，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求等優勢，吸引投資、置產買盤挹注。此外，當地因受限於腹地狹小，導致新增供給有限，使當地精華地段如竹北市及有台積電進駐的寶山鄉，預售新案屢創新高，也帶動周邊中古屋價格。新竹的蛋白區及苗栗北部的竹南鎮、頭份市也受益於竹科外溢買盤，房價齊漲。

觀察近二年第三季三大科學園區中古屋房價指數的變化，2023 年第三季三大科學園區指數漲幅有出現短期回落的現象，郭翰說明，2022-2023 年受到全球經濟景氣疲軟的衝擊，且央行開始升息，台灣整體房市有所降溫，台中和高雄園區房價指數年增幅也有降溫的跡象。

至於近一年的第三季表現，台中與高雄園區指數漲幅分別為 13.8% 與 14.2%。郭翰分析，台中園區隨著科技大廠投資及區域、生活機能逐步成熟下，剛性購屋需求持續走高。高雄園區則受益於台積電設廠的投資，帶動當地的經濟發展，園區周邊土地與房屋價格飆漲，房價有所支撐。

至於台南園區，房價指數漲幅相當猛烈，3 年間漲幅達 6 成。郭翰指出，台積電陸續在善化區、安定區設廠投資，土地和房產需求也應聲而起，房價自然有撐。

然而，近年來台南園區房價急漲，而薪資漲幅卻遠不及房價漲幅，當地房價也從低基期被拉抬至歷史新高點，使消費者難以再追價，因此近一年第三季台南園區指數也開始下跌，減幅為 5.9%。