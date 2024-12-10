〈房產〉今年全台家戶成長量逾18萬戶 增長數創下28年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-10 15:28

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近年全台結婚對數維持低量每年約 12 萬餘對，不過今 (2024) 年家戶量成長數量驚人，前 10 月戶數較去年底成長已經高達 18.4 萬戶，數量寫下近 28 年的單年新高紀錄，背後原因除了一般結婚婚後可能的分戶需求外，近年交屋數量多，許多持有稅與交易稅都與設籍有關，可能也是帶動的原因之一。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，現在持有稅包括土地稅與房屋稅，都必須設立戶籍才能有自用住宅優惠，尤其是新房屋的房屋稅特別貴，因此交屋後多會設籍節稅，另外像是房地合一稅要使用 400 萬免稅條件，也必須綁定連續設籍滿六年的規定，許多稅制的改變也會導致分戶設籍狀況更為積極。

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統計顯示，人口數今年已經較去年衰退，不過今年 10 月家戶數為 942.5 萬戶，創新高，較去年底增加約 18.4 萬戶，2013-2022 平均每年增加約 9 萬戶，去年年增 15 萬戶，應該與疫後海外民眾回來恢復戶籍有關，而今年仍大幅增加，前 10 月就增加了 18.4 萬戶，若以區域來看，戶數增加最多的地方是新北市，今年 10 月較去年底增加 3.7 萬戶，台中市增加 3.4 萬戶，桃園市增加 2.8 萬戶，這些區域都是這幾年的推案熱區，台南市增加 1.4 萬戶，高雄市增加 1.8 萬戶，台北市僅增加 5700 戶。

雖然今年 10 月底人口數 2340 萬人，已經較去年底 2342 萬人減少，但戶數卻逆向大幅成長，可能一部分與不動產稅負增加有關，現在不動產的持有稅與交易稅許多都有設籍條件，如房屋稅要適用自住住家用房屋優惠稅率，房屋不得作為出租或營業用途，且供本人、配偶或直系親屬實際居住使用外，並須有本人、配偶或直系親屬任一人於該屋辦竣戶籍登記等。