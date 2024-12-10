台泥大陸營運總部「公亮大樓」竣工 打造光充儲智慧建築

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-10 19:40

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台泥 (1101-TW) 位於大陸杭州的大陸營運總部公亮大樓今 (10) 日竣工典禮，除了建置光充儲系統，打造低碳智慧建築外，雲朗觀光集團旗下的「雲品酒店．杭州」(Fiore Della Cina)，預計於 2025 年第三季入駐試營運。

台泥公亮大樓命名是為紀念台泥前董事長辜振甫；辜振甫字公亮，「謙沖致和，開誠立信」為其座右銘。董事長張安平表示，公亮大樓象徵著台泥人對辜老精神的傳承，期許公亮大樓不僅是一座建築，更是文明進程的起點。

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台泥表示，公亮大樓設計充分實踐了集團近年積極佈局全球五大洲的三大發展主軸，低碳建材、資源循環與綠色能源。大樓採用台泥江蘇句容廠以水洗飛灰作為替代原料生產的低碳水泥。

公亮大樓也裝設 BIP 太陽能玻璃，年發電量為 172.6MWh，預估可節省總能耗 2.47%，年減 535 噸 CO₂排放，並運用台泥防火滅火水泥儲能櫃 EnergyArk 6.18MWh，搭配 824KWh 儲能的光充儲系統，設置低碳快充設施共 54 槍。

台泥表示，公亮大樓的第一階段儲能將優先供應充電樁系統使用，帶來峰谷電價差收益；第二階段則將透過儲能協助大樓調節用電。

台泥杭州公亮大樓榮獲 LEED/WELL 白金級預認證，更受到全球工程建設業卓越 BIM 大賽等多項國際級獎項肯定。公亮大樓未來也將是兼具智慧辦公、寰宇好物、米其林美食、多元生態於一體的現代化大樓。

此外，預計明年第三季進駐公亮大樓的「雲品酒店．杭州」，將以義大利四大代表城市羅馬、佛羅倫斯、威尼斯及米蘭的特色作為主題，並規劃了 45 樓的高空露天酒吧，可一覽錢塘江壯闊景色。