〈渣打經濟展望〉渣打估明年台灣經濟成長率不保3 落在2.3% 中國上看4.5%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-10 21:50

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渣打銀行今 (10) 日發表 2025 年全球經濟展望，預測 2025 年台灣的經濟成長率將達到 2.3%，而中國大陸則不像大家想像中的弱，有望維持 4.5% 的增長。渣打銀行大中華暨北亞區資深經濟分析師劉建恆表示，美國明年經濟會有些放緩，市場普遍看好美元續強，他預估明年日元兌美元會反彈到 142-145 元水準。

渣打銀行對於台灣經濟的預測是基於多重因素的考量。劉建恆表示，儘管台灣在科技產業方面具有強勁的競爭力，但全球供應鏈的不確定性及國際貿易摩擦可能將影響其經濟增長。尤其是在通貨膨脹和利率上升的背景下，台灣的出口導向型經濟將面臨壓力。

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此外，劉建恆也強調數位轉型和綠色經濟的潛力，這些領域可能成為未來增長的驅動力，隨著政府對於數位基礎設施的投資增加，台灣的科技公司將能夠更好地應對市場挑戰，並開拓新的商機。但相較除科技業一支獨秀，明年傳統產業的表現相對有些疲弱。

與此同時，中國大陸的經濟預測顯示出 4.5% 的增長潛力，劉建恆表示，這主要得益於其龐大的內需市場和持續的基礎建設投資，他認為，中國的經濟政策將持續支持經濟增長，尤其是在推動內需消費和科技創新方面。

劉建恆指出，儘管面臨外部挑戰，如貿易摩擦及全球經濟放緩，但中國的政策靈活性和市場潛力，將使其經濟保持穩定增長。至於目前大家關切的川政及關稅問題，最快也要到 2025 年底一年後才會有明顯影響 ，畢竟要到那時政策才會生效，中國也才會真正失去關稅最惠國待遇。

關於日元近期的走勢，受到多重因素影響，包括日本央行的貨幣政策及全球經濟環境的變化。劉建恆指出，儘管日本經濟正在逐步復甦，但持續的低利率政策可能會對日元造成壓力，市場對於日元的信心可能會受到外部經濟因素的影響，特別是美國經濟的表現。