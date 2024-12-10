華碩第11度蟬聯台灣最佳國際品牌榜首 品牌價值達22.74億美元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-10 17:39
PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (10) 日以品牌價值 22.74 億美元，第 11 度榮登經濟部產發署主辦的「2024 台灣最佳國際品牌價值」調查榜首，展現其在科技創新的領先地位。
華碩共同執行長許先越表示，品牌經營是長期的承諾，體現持續創新及追尋客戶滿意度的決心，並表示華碩致力成為全方位 AI 公司，秉持「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」策略，提供從公有雲到私有雲、通用智能到個人智能的解決方案。
華碩指出，AI 技術的導入，增強華碩於個人電腦與電競事業的市場競爭力，也在伺服器領域憑藉研發實力快速佔領市場，成為營收增長的重要推動力，並與國際夥伴合作，滿足智慧醫療、智慧城市、智慧工廠等領域的多元需求。
在國際獎項方面，華碩今年獲得《Fortune》第九度評選為「全球最受推崇公司」，以及《Forbes》第六度評選為「全球最佳雇主」等肯定；目前華碩全球員工數約 15,000 人，其中擁有世界級研發菁英超過 5,000 人，產品行銷全球 70 多個國家，年營業額超過 100 億美元。
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