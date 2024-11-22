〈台泥法說〉中國水泥復甦單月轉盈 取得英港口使用權擴歐佈局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-22 20:03

‌



台泥 (1101-TW) 今 (22) 日舉辦法說會，公司表示，水泥事業方面，中國大陸 10 月起恢復單月淨獲利，微微復甦的情況應可延續至明年初，土耳其、葡萄牙及非洲未來也榮景可期。

台泥總經理程耀輝也於法說會中宣布，台泥歐洲子公司 Cimpor 已於今年 11 月取得英國布里斯托港的使用權，這座港口未來將打造為連接台泥葡萄牙與非洲充裕低碳水泥產能與英國市場的重要樞紐。

‌



程耀輝指出，台泥前三季營收 1090 億元，年增 29%，顯示台泥在拓展多元化成長的初步成果。其中，兩岸水泥的營收占比已降至 40%，原定於 2025 年達成的「兩岸水泥營收占比低於 50%」的目標，提前在 2024 年合併報表中實現。

而台灣雖然仍是最大貢獻地區，但其占比已從去年的 62% 降至 41%，而大陸與土耳其各占 21%，歐洲的佔比更顯著提升至 16%；將持續透過多元化的營收結構，降低對單一市場、單一產業波動的依賴，穩固收入來源的穩定性。

綠色能源事業方面，包括再生能源發電、全球充儲業務及電池業務自第三季起合計 EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤) 已達盈虧平衡點；資產開發事業體雖僅占公司資產的 4%，在未來數年將有機會持續貢獻獲利。

台泥前三季 EBITDA 較去年同期成長 47%，從 213 億元增至 313 億元，若計入近期宣布的竹東土地出售案完成，已確定之 EBITDA 將進一步攀升至 339 億元。

而今年是台泥公營轉民營 70 週年，也是轉型國際化的第一年，董事長張安平特別扛著 40 公斤的台泥卜特蘭石灰石水泥出場，他指出，在傳統水泥備受檢討的今日，水泥依然被這個世界所需要，依然在人類文明中無可被替代。