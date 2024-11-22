〈台泥法說〉能元科技電芯切入AI伺服器BBU 多家客戶合作下世代新品

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-22 19:10

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台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (22) 日表示，旗下能元科技電芯品牌 Molicel 已經打入 AI 供應鏈，第四季開始正式出貨 5kW BBU(備援電池模組) 電池給一家全球知名雲端服務商 (CSP)，並與另外三家 BBU 客戶開發下一代電池。

張安平表示，由於 AI 誕生更加速了電力的需求，未來 BBU 使用的鋰電池，會跟現在的差很多，預計到 2026 年至少會相差 10 倍，會是跳躍性地往前，Molicel 的技術能因應現在 BBU 需求，但下一世代的產品還要持續努力。

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張安平進一步說明，雖然現在電池產業競爭激烈，但目前客戶給 Molicel 的價格是高的，尤其是內捲很嚴重的中國大陸，因為當地業者的電池只能放到大陸的 BBU 使用，沒辦法放到歐美的使用，所以價格壓力不會太大。

在儲能及充電方面，台泥總經理程耀輝補充，NHOA 私有化進程已順利完成，不僅簡化組織架構，降低上市與監管成本，也讓台泥能更直接提供財務支持，目前 NHOA 在全球併網及在建的案場總容量已達 2433 MWh。

台泥旗下子公司 Atlante 已完成建置及在建中的充電點總數達到 5313 個，分布於義大利、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英國六大核心市場，深植於主要高速公路和核心零售地點。