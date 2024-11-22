〈台泥法說〉和平電廠2040年將除役退場 加拿大電芯廠建廠計畫喊卡

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-22 18:39

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台泥 (1101-TW) 今 (22) 日法說宣布，和平電廠因機組將達始用年限將於 2040 年達到設計年限，到時就會正式退場。此外，董事長張安平也證實，加拿大電芯廠建廠計畫喊停。

台泥旗下位於宜花交界的和平電廠是台灣東部發電量最大的電廠，提供北部兩大重要城市宜蘭約 95% 以及新北市約 20% 的用電需求，供應全台近 4% 的電力，目前更是台灣北東電網極為重要的供電來源。

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台泥總經理程耀輝表示，和平電力肩負支持國家能源轉型政策及電網穩定需求，繼續是台泥實踐社會責任的具體表現，將責無旁貸啟動與台電 2027 年後之續約計畫，但因燃煤機組將於 2040 年達到設計年限，到時就會正式退場。

加拿大電芯廠方面，張安平解釋，主要是因為同時間宣布在美加建超級電芯廠的公司全部喊停，一個國家供應商不可能只靠單一公司撐起來，所以能元科技已經回覆加拿大政府不會繼續進行下去。