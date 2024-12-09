螞蟻金服20周年！馬雲罕見公開露面談AI：未來20年帶來的變革將超乎所有人想像

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-09 17:05

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阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US)共同創辦人馬雲周日 (8 日) 罕見地公開露面，他在螞蟻金服成立 20 年當天晚間現身螞蟻園區，表達對螞蟻未來有信心，並看到了這家金融科技巨頭在 AI 領域的重大商機。這是近四年來馬雲首度在公開場合露面並發言。

馬雲周日晚間表示，他不是為螞蟻過去 20 年而來，而是為了螞蟻未來的 20 年而來。他希望螞蟻像過去 20 年所堅持的那樣，讓科技給每一個普通老百姓的生活帶去進步和改變。

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在演講中，馬雲首先對螞蟻集團 20 年來取得的成就表達由衷祝賀和敬意。「很高興和大家一起慶祝支付寶的 20 周年，過去的 20 年，你們無中生有，創造了支付寶、餘額寶、螞蟻森林。以自己的努力和方式參與社會的發展建設。我在這裡代表最早的創始群體，致敬支付寶，致敬螞蟻，祝福螞蟻！」

在談到未來時，馬雲特別強調 AI 時代的重要性。「20 年前互聯網剛剛來到的時候，我們這代人很幸運，抓住互聯網時代的機遇，但從今天來看，在未來 20 年，AI 時代所帶來的巨大變革，會超出所有人的想像，因為 AI 會是一個更加偉大的時代，AI 會改變一切，但這並不代表 AI 會決定一切。

馬雲進一步提到，技術固然重要，但未來真正決定勝負的還是我們今天為這個即將到來的時代，做些什麼真正有價值，且又與眾不同的東西。「我們今天能做和未來能做的，依然是我們過去 20 年所堅持的那些，也就是讓科技給每一個普通老百姓的生活帶去幸福和改變。我們要讓 AI 賦能我們的情懷，也要讓情懷去賦能我們的 AI。」

馬雲低調現身並發表演說，引發廣泛關注和熱議。許多網友紛紛表示，馬雲的回歸，讓他們看到阿里巴巴和螞蟻集團的未來希望。「馬雲的出現就像一顆定心丸，讓阿里巴巴和螞蟻集團的團隊更加堅定信心，共同面對未來的挑戰。」

近年來，馬雲逐漸淡出公眾視野，有關他「失勢」的傳言也不脛而走，但他這次低調回國並現身阿里總部，這一姿態不僅是對外界傳言的有力回應，更是對自己在阿里巴巴跟整個商界地位的一種堅守。

有分析認為，馬雲選擇在這個時候回國並現身阿里巴巴總部，是對當前政策環境的一種積極回應。近年來，隨著國家對民營經濟的重視程度不斷提升，政策環境也在逐步改善。這對於阿里巴巴等民營企業來說，無疑是個利多。

馬雲作為民營企業的代表人物，對政策風向的變化有著敏銳洞察力。他選擇在這個時候回國並現身阿里巴巴總部，無疑是對當前政策環境的一種積極回應和肯定。

阿里巴巴持有螞蟻金服 33% 股份，後者營運支付寶，但在 2020 年馬雲公開評論中國金融體系需要改革後，螞蟻集團原定當年赴美進行 370 億美元的 IPO 被北京當局緊急喊停，之後中國人民銀行 (央行) 一直在推動對螞蟻金服的改革。

在 2020 年螞蟻集團 IPO 被取消之前，部分投資者對螞蟻金服的估值超過 3000 億美元。

此後，螞蟻金服進行了徹底的組織變革，以遵守金融法規。馬雲去年放棄了對螞蟻集團的控制權。

去年 7 月，中國宣布對螞蟻集團處以近 10 億美元罰款，原因是違反了有關消費者保護和公司治理的法律，結束了對這家金融科技公司長達數年的監管改革。