福斯汽車工人發出最後通牒 預告明年罷工規模升級

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-09 21:05

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福斯汽車 (Volkswagen) 員工表示，公司高層周一 (9 日) 還有最後一次妥協的機會，否則將面臨明年前所未見的大規模罷工。勞資雙方圍繞在減薪和關廠的談判將在一場激烈的僵局中展開。

福斯汽車在德國 9 個工廠停工，數千名員工舉著旗幟高喊口號福斯汽車總部沃佛斯堡 (Wolfsburg) 的廣場遊行，聽取工會領袖意見。雖然目前還不清楚罷工的影響，但工會表示由於第一輪罷工沃佛斯堡的工廠數百輛車生產中斷。

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福斯汽車的股價是歐洲汽車製造商中表現最差股票之一，今年迄今已下跌近 25%。

福斯汽車與工會的談判最早於今年 9 月開始，該公司正在尋求大幅削減德國成本，比便和其他進入本土市場的亞洲對手競爭。福斯汽車危機發生之際，歐洲經濟火車頭「德國」也正處在不確定性和政治動當之中。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 在提前選舉前的民調中落後，他在上周末警告福斯汽車不要關閉工廠。

據了解，福斯汽車員工舉行為期 4 小時的罷工，這是一周內的第二次罷工，時是第一次罷工時間的一倍。甚至在談判之前，工會領袖威脅稱，如果福斯汽車不認看待工人訴求就會舉行更多次罷工，不過他仍保留在聖誕節前達成協議的可能性。

IG Metall 協商代表葛洛格 (Thorsten Groeger) 說：「福斯高層還有最後一次機會讓事情在今年結束前回到正軌，或許能在下周或本周找到一種更靈活的解決方案。」

不過他警告，如果此次罷工還不夠引起福斯高層重視，跨年焰火過後 (指明年)，公司還會經歷前所未有的緊張局勢升級。

外媒報導指出，福斯汽車工人拒絕接受任何減薪或關廠措施，最終可能會發起 24 小時甚至無期限的罷工，加大對該公司施加的壓力。

另一方面，福斯汽車堅持認為有必要削減產能和薪資，因為歐洲汽車需求已經下滑，德國的成本讓其無法和對手競爭。