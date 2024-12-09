Yardeni：2025年上半年美股恐面臨波動 但長期看好
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-09 17:20
根據 Yardeni Research 分析師的說法，由於投資者過於自滿，加上看漲情緒激增帶來的風險，在川普總統領導下，金融市場於 2025 年上半年可能面臨更大的波動。
Yardeni 分析師指出，在那斯達克指數已經接近 20000 點當下，投資者樂觀情緒高漲，可能導致 2025 年初出現大幅回調。 這種回調可能與投資組合再平衡同時發生，因為投資者會推遲獲利了結，以避免立即的稅務負擔。
儘管短期內可能出現波動，但 Yardeni 仍然看好 2025 年的市場前景，並預計標普 500 指數的漲勢，將擴大到包括特斯拉公司 (TSLA-US) 在內的「七巨頭」之外，不像先前只靠這幾支個股來推動美股。
Yardeni 認為，在經濟彈性和企業業績改善的支撑下，那斯達克指數到 2025 年底可能達到 22000 點。
川普在最新的採訪表明，他不會撤換聯準會主席鮑爾，這是一個積極的信號。鮑爾重申美國經濟的強勁勢頭，以及沒有必要立即降息。此外，由馬斯克 (Elon Musk) 和拉馬斯瓦米 (Vivek Ramaswamy) 領導政府效率部，可能會帶來長期的財政效益。
在海外，敘利亞的阿薩德被推翻等地緣政治發展表明，中東地區的動態正在發生變化，可能會減少地區的不確定性。
Yardeni 的結論是，雖然 2025 年初可能會出現波動，但長期趨勢表明，美股市場的格局強勁。因此，他們維持看漲的觀點，但也提醒人們要警惕自滿情緒。
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