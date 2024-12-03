華頓商學院教授：標普500明年恐難大漲 中小型股有表現機會

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-03 17:00

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華頓商學院教授 Jeremy Siegel 表示，在經歷了兩年的火熱上漲後，標普 500 指數在 2025 年將動力不足，漲幅將不超過 10%。

他預計，明年大型科技股的報酬率可能持平，但被低估的中小型股將會上漲。

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他表示：「我們已經經歷了兩個大漲的年份，即 2023 年和 2024 年，所以我預計標普指數可能會在 0 到 10% 的範圍內。」

今年迄今，標普 500 指數已上漲 26.5%，上漲的動力主要來自人工智慧的狂熱，它推動了大型科技公司股價飆升，而指數主要的漲幅也來自於此。

但 Siegel 認為，科技七巨頭的表現預計開始落後，變得相對疲軟，當前，標普 500 指數中，它們占了三分之一權重，如果它們在明年停滯不前或者真的沒有成長，那麼指數很難再現 2023 年和 2024 年的那種漲幅。

這一看法呼應了美國銀行的預期，美銀認為，科技股交易可能正走向周期性頂峰，這很大部分將取決於未來的美債殖利率，殖利率上升很可能會限制 2025 年的風險資產漲勢。

雖然科技股一直是今年標普 500 的主要催化劑，但川普的當選，在近幾周進一步推動了更陡峭的漲幅。不過，交易員主要押注政策受惠股，這也讓中小型股受益。

實際上，自 11 月 5 日選舉以來，中小型股羅素 2000 指數已經上漲了 7%，因為投資者預期美國國內公司將從川普承諾的放鬆監管和減稅中受益。