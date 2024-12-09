持續布局AI醫療！輝達收購越南新創公司VinBrain 黃仁勳：未來主要設計中心的起點

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-09 13:58

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AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US)執行長黃仁勳上周四 (5 日) 宣布收購越南醫療保健新創公司 VinBrain，專家最新指出，這項收購行動看似意外，卻又有跡可循。今年以來，黃仁勳在多個公開場合強烈表示對 AI 醫療的狂熱。

黃仁勳今年初出席世界政府峰會談論 AI 的未來前景，也提到學習電腦科學的時代已經過去了，建議現在的學生應該學習生命科學。「人人都必須學會電腦的時代過去了，人類生物學才是未來。」

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資料顯示，VinBrain 創辦人是 Steven Truong，曾在 AI 和軟體業工作 26 年，待過 Honeywell、IntelliCommunities 等頂級技術公司，還是微軟 AI 產品平台的關鍵贊助者。

VinBrain 專注於將 AI、物聯網等技術應用於醫療領域，利用電腦視覺、機器學習設計產品，為醫療業創造客製化的解決方案，使 AI 診斷能以較整體、全面的視角來看待生命體徵、血液檢查、醫療影像等，例如將 AI 應用於影像學，就可以説明放射科醫生快速識別諸如肺癌、腦腫瘤等嚴重疾病，提高早期診斷的可能性。

VinBrain 身後有個強大靠山—Vingroup 集團，是越南最大私人企業，由被稱為「越南李嘉誠」的越南首富潘日旺掌舵。Vingroup 早年曾設立 Vingroup Ventures、VinTech City 等創投基金，支持一系列新創公司，其中就包括 VinBrain。

公開資料顯示，Vingroup 截至去年底已向 VinBrain 投資 1266 億越南盾 (約台幣 1.86 億元），截至今年 6 月底持有 VinBrain 共 49.74% 的股份，使後者成為集團附屬公司。

輝達此次收購，並非一時興起。根據越南媒體報導，自成立以來，VinBrain 長期使用輝達 DGX SuperPOD 進行 AI 訓練，並採用輝達 GPU 提高運行效率並改進部署，已經開發 300 多個用於處理語音、文本、影片及包括 X 光、CT 和核磁共振 (MRI) 數據在內的影像 AI 模型，並透過輝達 Triton 推理伺服器和輝達 TensorRT，簡化超過數百個 AI 模型的推理，以提高模型效率。

去年，VinBrain 使用輝達 GPU 驅動研發的 AI 驅動的醫生助理 DrAid™已被越南和美國的 100 多家醫院使用，説明該新創公司在國際上打響了名聲。

直到近日，在輝達同越南政府簽署建立 AI 研發中心協定儀式上，黃仁勳正式宣佈將 VinBrain 納入麾下。儘管未透露此次收購金額，但黃仁勳表示，收購 VinBrain 是「未來主要設計中心的起點」。

過去兩年，「AI + 醫療」已經成為輝達參與創投的重點——旗下投資部門 Nventures 誕生於 2023 年初，截至目前至少投資了 13 家 AI 醫療企業，出手速度甚至超過不少專業生物醫藥 VC。

NVentures 負責人曾說：「對輝達來說，投資新創企業的首要標準是相關性。」NVentures 所投資的相關公司均使用輝達的晶片產品，並在此技術基礎上建立業務。

另一個更為熟悉的例子則是輝達與中國的英矽智慧的合作，後者是紅杉中國、啟明創投、禮來亞洲基金、淡馬錫、高瓴等主要創投業者押寶的 AI 製藥獨角獸，雙方曾合作開發大型語言模型 Nach0。該模型利用輝達 NeMo 神經模組網路，可提供跨研究領域、跨任務類型的一站式生化問題解決方案，提供高效解答。

同時，輝達還針對 AI 新藥研發、AI 醫療技術應用等領域設計了 Clara™ Discovery、Clara Holoscan MGX、MONAI 等多個平台，以吸引更多 AI 醫療企業與之合作。

以今年初推出的生成式 AI 平台 BioNeMo 為例，現已聚集 100 多家生物製藥和 AI 藥物研發公司，包括中國的德睿智葯、銳格醫藥等 AI 藥企，幫助它們更快地發現並設計藥物。