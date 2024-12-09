大華銀投信：2025前景看好但充滿挑戰 布局投等債抗震

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-09 15:44

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大華銀投信今 (6) 日分享 2025 年投資建議，指數量化投資部門主管郭修誠表示，明年前景看好，但充滿挑戰，從總經面或台灣企業營運來看，固定收益產品與台股仍有表現的空間，在債市部分，市場預期 Fed 降息幅度與步調將會放緩，重演中期調整的表現，有投行預估可能 2026 年的基準利率才會到 3.5%，因此，選擇投資等級公司債，透過息收降低資產震盪是較佳解方。

在固定收益方面，郭修誠表示，市場先前期待美國聯準會的暴力降息，沒想到公債殖利率這一年來有堅實的支撐，讓不少「債主」斷尾求生。在目前利率相對緩降，且有可能重蹈 1995 年、1998 年與 2019 年的中期調整之環境，建議透過投資等級公司債收息的特性，提供資產緩衝。

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他指出，長天期的投資等級債距離到期日較久，殖利率較具吸引力，加上對於利率敏感度高，因此，若是期待在降息循環中掌握資本利得的投資人，不妨挑選此類商品。

郭修誠表示，根據標普統計，有超過半數的標普 500 指數成分企業在三大信評中的信用等級落在投資級。若觀察殖利率，投資等級債多數都有 5% 以上，而過往被稱為「垃圾債」的非投資等級債殖利率則有接近 8%。然而，根據 ICE 統計 BBB 級公司債指數過去 30 年的違約率，大約為 0.19%，遠低於非投資等級債券指數的違約率 4.9%。若將殖利率與違約率進行計算後得出「風險調整後收益率」，BBB 級投等債的收益率為 5.56%，明顯高出非投等債的 2.91%。

郭修誠說明，大華投等美債 15Y+(00959B-TW) 是首檔以票面利率前 10% 做為指數篩選因子的長天期投資等級公司債 ETF，目前平均票面利率大約在 6.6%。他說明，這樣的設計讓投組在降息循環下，具有較佳流動性與分散性，且仍能鎖定較高票面利率的債券，捕捉較高的利息收益。