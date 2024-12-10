〈焦點股〉陸政治局利多政策齊發 陸港股ETF漲勢剽悍

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-10 10:36

‌



台股今 (10) 日在亞股中獨憔悴，由於中共中央政治局 9 日會議定調，明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，激勵陸股、港股展開強彈，國內投信發行的多檔連結陸港股 ETF 應聲走強，成為盤中資金追捧對象。

國內股債 ETF 市場中，今天就屬陸港股 ETF 最為拉風，多檔原型 ETF 漲勢凌厲，其中，富邦恒生國企 (00700-TW)、中信中國 50(00752-TW) 市價大漲 7-8%。

‌



尤其是 2 倍正向槓桿型的陸股 ETF，包括中信中國 50 正 2(00753L-TW)、復華香港正 2(00650L-TW)、富邦恒生國企正 2(00665L-TW)，漲幅高達 10%，成為今天盤中焦點。

中共中央政治局對明年經濟政策的總體定調，意味著中國十餘年來在貨幣政策立場上的首次轉變，從「穩健」轉向「適度寬鬆」，同時將祭出更積極的財政政策，要大力提振消費，全方位擴大國內需求。

官員在會議上還承諾要「穩定房地產和股票市場」，並加大「非常規逆週期政策調整」力度。此外，風險防控仍是中國經濟政策的重點，將應對來自外部的衝擊，例如可能發生的貿易戰。