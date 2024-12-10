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〈焦點股〉陸政治局利多政策齊發 陸港股ETF漲勢剽悍

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-10 10:36

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〈焦點股〉陸政治局利多政策齊發 陸港股ETF漲勢剽悍。(圖:shutterstock)

台股今 (10) 日在亞股中獨憔悴，由於中共中央政治局 9 日會議定調，明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，激勵陸股、港股展開強彈，國內投信發行的多檔連結陸港股 ETF 應聲走強，成為盤中資金追捧對象。

國內股債 ETF 市場中，今天就屬陸港股 ETF 最為拉風，多檔原型 ETF 漲勢凌厲，其中，富邦恒生國企 (00700-TW)、中信中國 50(00752-TW) 市價大漲 7-8%。


此外，中信中國高股息 (00882-TW)、群益深證中小 (00643-TW)、國泰中國 A50(00636-TW)、富邦深 100(00639-TW)、元大寶滬深 (0061-TW)、富邦中証 500(00783-TW)、復華中國 5G(00877-TW)、永豐中國科技 50 大 (00887-TW) 等，盤中亦有 3-5% 的漲幅。

尤其是 2 倍正向槓桿型的陸股 ETF，包括中信中國 50 正 2(00753L-TW)、復華香港正 2(00650L-TW)、富邦恒生國企正 2(00665L-TW)，漲幅高達 10%，成為今天盤中焦點。

中共中央政治局對明年經濟政策的總體定調，意味著中國十餘年來在貨幣政策立場上的首次轉變，從「穩健」轉向「適度寬鬆」，同時將祭出更積極的財政政策，要大力提振消費，全方位擴大國內需求。

官員在會議上還承諾要「穩定房地產和股票市場」，並加大「非常規逆週期政策調整」力度。此外，風險防控仍是中國經濟政策的重點，將應對來自外部的衝擊，例如可能發生的貿易戰。

香港恒生指數今天早盤勁揚 3%，恒生科技指數一度大漲超過 4%。中國 A 股滬指大漲逾 2%、深成指驟漲逾 3%，創業板指一度跳漲 4.8%。

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富邦恒生國企15.434.89%
中信中國5021.644.59%
復華香港正212.949.38%
中信中國50正29.488.59%
永豐中國科技50大8.892.30%
復華中國5G12.672.26%
富邦中証50020.812.46%
元大寶滬深20.032.77%
富邦深10012.552.70%
國泰中國A5023.642.65%
群益深証中小13.592.88%
中信中國高股息13.183.53%
富邦恒生國企正28.769.36%

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