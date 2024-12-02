國泰人氣債券ETF配息開獎！00687B年化殖利率約4.8% 00933B達5.7%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-02 19:08
國泰投信旗下擁有最多投資人數的債券 ETF「國泰 20 年美債 (00687B-TW)」今 (2) 日公告第四季預估配息金額 0.38 元，以 2 日收盤市價 31.51 元推算，年化殖利率約 4.82%；另一檔每月配息的「國泰 10Y+ 金融債 ETF(00933B-TW)」同步公告 12 月預估配息 0.082 元，以 2 日收盤市價 17.26 元推算，年化殖利率約 5.7%。兩檔將於 12/17 除息，12/16 為參與配息最後買進日，股息發放日則落在 2025 年 1 月 13 日。
國泰 20 年美債目前受益人數 30 萬 1595 人，基金規模達到新台幣 2638.4 億元；國泰 10Y+ 金融債 ETF 受益人數為 12 萬 5469 人，基金規模為 761.44 億元，兩檔在債券 ETF 中人氣相當高。
00687B 基金經理人江宇騰分析，公債市場在買盤回籠下，美國公債殖利率紛紛走跌，10 年期公債殖利率跌至五週新低，上週五 (11/29) 收在 4.17%，由於美國新任總統川普打算大幅拉升關稅，多樣訊號威脅而打亂金融市場，而貝森特 (Scott Bessent) 被提名為下一任美國財政部長，日前對外表示，政策面會聚焦在實施關稅措施、削減開支和維持美元作為全球準備貨幣的地位等，也壓低美國國債收益率，截至目前，市場普遍認為，美國聯準會 12 月再降息一碼的機率仍高。
投信投顧公會資料指出，今年以來全台債券指數股票型基金規模在 10 月底達到 2 兆 9600.41 億元，相較 2023 年 12 月底的 2 兆 226.87 億元，規模增加超過 9373.5 億元，成長幅度達到 46%，顯見市場對債券 ETF 的投資熱度。
國泰 10Y + 金融債 ETF 經理人鍾郁婕分析 2025 年，認為「higher for longer」還會持續一段時間，對於債券殖利率抱持保守謹慎態度，不過，長天期利率再向上到 5% 的機會極低，可適度布局美國長天期公債及金融債，為資產打造低波防禦部位，挑選有收益平準金的債券 ETF，可望讓配息更穩定，搭配不同配息頻率的 ETF，讓資金運用更有效率。
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