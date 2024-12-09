〈焦點股〉川普表態不打算換掉鮑爾 長天期美債ETF齊揚

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-09 12:01

‌



美國降息循環啟動，市場普遍預期 12 月再降一碼，讓美國 10 年期公債殖利率連日走低，回落到 4.1% 左右，加上川普表態上任後不打算換掉 Fed 主席鮑爾，讓「債主」們吞下定心丸，多檔長天期美國公債 ETF 今 (9) 日盤中可見漲勢，包含國泰 20 年美債 (00687B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)、富邦美債 20 年 (00696B-TW)、凱基美債 25+(00779B-TW) 等，市價均在盤上表現。

國泰 20 年美債本月搭上除息話題，每股配發 0.38 元，年化配息率達 4.82%，有網友開心在社群平台發文，說自己持有 25 張，大約可以領到 9500 元股息，配息表現相當不錯。好成績帶動近日 00687B 成交量狂飆，連 2 日成交量突破 3 萬張，想參與除息的投資人，記得要在 12/16 前買進，股息將在明年 1/13 入帳。

‌



財經達人陳重銘更在臉書分享投資經驗，「日前跟著分析師郭哲榮「哲哲」的腳步，買進 100 張國泰 00687B 後，已獲利 10 萬」。郭哲榮更提到，買美債不必想太多，當成保險買就好，好好存著，國外政局一動盪，美債就直接噴出去。

市場專家分析，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，美國 11 月民間企業增聘 14.6 萬名員工，低於預期。反之，最新初領失業金人數 22.4 萬人，高於市場預期，顯示美國勞動市場已明顯降溫，數據支持聯準會未來的降息決策。且根據芝商所 FedWatch 資料顯示，12 月利率會議聯準會降息 1 碼的機率，高於七成，明年還會有進一步降息空間，有利美債後市表現。